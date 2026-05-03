Μετά τον Παναθηναϊκό η Βαλένθια ηττήθηκε στο καλάθι και από τη Μανρέσα
Επηρεασμένη από τις δύο σερί ήττες από τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια -πριν το Game 3 με τους «πράσινους»- ηττήθηκε στο σουτ και στην ACB από τη Μανρέσα με 104-102.
Η Βαλένθια, λίγες ώρες πριν πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα, όπου θα δώσει το κρίσιμο Game 3 με τον Παναθηναϊκό για τα play offs της Euroleague (5/5), είχε παιχνίδι με τη Μανρέσα για το πρωτάθλημα Ισπανίας και ηττήθηκε ξανά στο καλάθι, όπως στα δυο ματς με το τριφύλλι (104-102).
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν έριξε στη μάχη τους Ζαν Μοντέρο και Χάιμε Πραντίγια και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR στα playoffs της EuroLeague ηττήθηκε στο καλάθι.
Το παιχνίδι έγινε λίγες ημέρες μετά τα Game 1 και Game 2 της σειράς, αλλά και λίγες ημέρες πριν το Game 3, με τους πράσινους να προηγούνται με 2-0.
Προηγήθηκε η Βαλένθια, αλλά…
Οι «νυχτερίδες», μόλις στα τελευταία μισά της τετάρτης περιόδου, κατόρθωσαν να αποκτήσουν μια διαφορά ασφαλείας, η οποία δεν ήταν αρκετή. Οι γηπεδούχοι με μια τρομερή ρελάνς στο τελευταίο τρίλεπτο, από το -8 πέρασαν μπροστά στο σκορ και προκάλεσαν μεγάλο πονοκέφαλο στην αντίπαλο του Παναθηναϊκού.τη νίκη!
Ο Μπαντιό ήταν ο κορυφαίος της Βαλένθια με 16 πόντους, ενώ από 12 είχαν Κοστέλο και Τόμπσον, ο Ντε Λαρέα σημείωσε 11 πόντους και ο Πουέρτο 10.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-56, 78-82, 104-102
