Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 03 Μαΐου 2026, 16:23

Παραδόθηκε ο 18χρονος για το επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο.

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για τον αδερφό του 23χρονου που έχει ήδη συλληφθεί, ενώ μετά την παρουσίασή του οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 18χρονος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, και έδωσε μια πρώτη εκδοχή για το περιστατικό, επιφυλασσόμενος να καταθέσει αναλυτικά ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

Ηράκλειο: Θα απολογηθεί την Τετάρτη ο 18χρονος

Για τον κατηγορούμενο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Αν και έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου, κρατείται με τον 23χρονο αδελφό του, μέχρι την Τετάρτη 6 Μαΐου, οπότε και θα απολογηθούν.

Ο 18χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο, γιατί φοβήθηκε και δεν ήξερε πως να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο γι΄ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές».

Πληροφορίες αναφέρουν πως εντός της ημέρας θα παραδοθεί και ο ανήλικος, που επίσης αναζητούν οι αρχές.

Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πως έγινε το αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς και ξεκίνησε όταν ο 23χρονος με καταγωγή από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να μπει στο μπαρ, ωστόσο, ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε προβλήματα.

Ο νεαρός αποχώρησε, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και τον 17χρονο φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα.

Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα, απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρη και στη συνέχεια του επιτέθηκαν. Τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με τη μαγκούρα, ενώ δεν δίστασαν να τον απειλήσουν και με μαχαίρι. Στη συμπλοκή επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Οι δράστες απεικονίζονται να κρατούν όπλα κρότου, να πυροβολούν στον αέρα και να απειλούν τον εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση των Αρχών, οι τρεις άνδρες επιβιβάστηκαν σε όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα καταδίωξη στους δρόμους του Ηρακλείου. Μάλιστα, μπήκαν και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στην προσπάθεια να διαφύγουν, έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα και προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον 23χρονο.

Ο 57χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στα πόδια, φέροντας κοψίματα και χάνοντας σημαντική ποσότητα αίματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Ιράν: Στενεύουν τα περιθώρια – Μια ανέφικτη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία, οι επιλογές Τραμπ

Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Ελλάδα 03.05.26

Δολοφονία στη Νέα Μάκρη: Πώς στήθηκε η ενέδρα στον 36χρονο – Συνελήφθη η εν διαστάσει σύζυγός του

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος […]

Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
Στην υπόθεση της άγριας επίθεσης στο Ηράκλειο εμπλέκεται και ένας ανήλικος - ο οποίος τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη -, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας

Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σασουόλο – Μίλαν
LIVE: Σασουόλο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Μίλαν για την 35η αγωνιστική της Serie A.

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

