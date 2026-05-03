Στις Αρχές πρόκειται να παραδοθεί ο αδελφός του ενός συλληφθέντος για την αιματηρή επίθεση έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Υπενθυμίζεται ότι πρωταγωνιστές του άγριου επεισοδίου σε χωριό της Μεσαράς είναι τα δύο αδέλφια – 23 και 18 ετών αντιστοίχως – και ένας ακόμη φίλος τους που έχει ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος των δύο αδελφών στο patris.gr, Γιώργος Λιονάκης, η παράδοση του νεαρού θα γίνει σε άμεσο χρόνο, ακόμα και σήμερα ή αύριο το πρωί, ενώ η διαδικασία του Αυτοφώρου βρίσκεται ήδη στην εκπνοή.

«Εκπροσωπώντας τα δύο αδέρφια, ενημερώσαμε ότι η παράδοση θα γίνει σε άμεσο χρόνο προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία. Η μη παράδοση μέχρι στιγμής οφείλεται σε προσωπικό μου πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα θα μελετήσουμε τη δικογραφία και θα απολογηθούμε σχετικά με τις κατηγορίες, το τι συνέβη και για ποιον λόγο, στην ώρα του», εξήγησε ο κ. Λιονάκης.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο τρίτος δράστης είναι ανήλικος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν εκείνος που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη. Ο πατέρας του ανηλίκου κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Ηράκλειο Κρήτης: Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 23χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να μπει στο εν λόγω μπαρ, αλλά ο 57χρονος πορτιέρης, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε προβλήματα.

Ο νεαρός αποχώρησε, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον αδελφό του και τον φίλο τους. Οι τρεις άνδρες φορούσαν κουκούλες που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα.

Όταν ο ανήλικος δράστης μαχαίρωσε τον 57χρονο πορτιέρη, το θύμα μαζί με έναν 34χρονο θαμώνα έτρεξαν πίσω του. Τότε επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο, μαζί με τον άλλον δράστη, και πάτησε γκάζι κινούμενος ανάποδα στην Λ. Ιωνίας.

Ο 34χρονος τους πέταξε ένα σκαμπό και έσπασε το πίσω τζάμι του οχήματος. Ο 23χρονος δράστης που ήταν πεζός πυροβόλησε για να τους σταματήσει.

Την ίδια στιγμή ο 57χρονος καταφέρνει να πλησιάσει το αυτοκίνητο και να σπάσει το τζάμι του οδηγού. Τότε ο ανήλικος οδηγός έβαλε όπισθεν επί τούτου για να τον χτυπήσει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο οδόστρωμα.

Συνεχίζοντας την οπισθοπορεία, το όχημα συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε. Οι δύο επιβαίνοντες κατέβηκαν και απομακρύνθηκαν πεζή, με τους άνδρες της Άμεσης Δράσης που είχαν ήδη φτάσει να εντοπίζουν τον 23χρονο με το όπλο στο χέρι στην Λ. Παπανδρέου και να τον συλλαμβάνουν. Ο πορτιέρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.