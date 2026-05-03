O Τζόουνς έχει γενέθλια και ο Ολυμπιακός του έκανε τούρτα-έκπληξη (pic, vid)
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει τα γενέθλιά του σήμερα και στον Ολυμπιακό φρόντισαν να του σβήσουν και κεράκια.
- Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
- Αυξάνονται οι τιμές, μειώνονται οι… ποσότητες - Στα όριά τους οι καταναλωτές
- Χωρίς προβλήματα η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Πότε αναμένονται ουρές
- Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των αιτήσεων του κοινωνικού τουρισμού - Πώς θα κάνετε αίτηση
Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το τρίτο παιχνίδι της σειράς με αντίπαλο τη Μονακό εκτός έδρας. Στο μεταξύ όμως, στη σημερινή προπόνηση οι παίκτες και το σταφ πέρασαν μερικές χαλαρές στιγμές για να ευχηθούν χρόνια πολλά στον Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει τα γενέθλιά του.
Οι Πειραιώτες ανέβασαν στα σόσιαλ μίντια ένα βίντεο με την τούρτα που ετοίμασαν στον Αμερικανό ψηλό και τις ευχές που του έδωσαν, με τους συμπαίκτες του να κάνουν… δώρο και ένα «φατούρο».
Δείτε το βίντεο με τον Τζόουνς:
😵💫🎂😁 @TyriqueJones_ blew out the candles on his birthday cake, as his teammates showed him some love, playfully tapping him on the head.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/DvBIdbllYz
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 3, 2026
«Ευχόμαστε τα γενέθλιά σου να σηματοδοτήσουν ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο ευημερία και ευτυχία. Συνέχισε να εξελίσσεσαι, συνέχισε να λάμπεις. Χρόνια πολλά, Ταϊρίκ Τζόουνς», νωρίτερα η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ είχε φροντίσει να ευχηθεί στον Αμερικανό σέντερ μέσω ανάρτησης στα σόσιαλ μίντια.
🎂 May your birthday be a new chapter filled with prosperity and happiness. Keep growing, keep shining.
🥳 Happy Birthday @TyriqueJones_ ! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/JMavt95RF4
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 3, 2026
- Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
- ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)
- Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί
- Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
- LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
- Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0: Εύκολη νίκη για τα «Κεράσια»
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (pic)
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις