O Τζόουνς έχει γενέθλια και ο Ολυμπιακός του έκανε τούρτα-έκπληξη (pic, vid)

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το τρίτο παιχνίδι της σειράς με αντίπαλο τη Μονακό εκτός έδρας. Στο μεταξύ όμως, στη σημερινή προπόνηση οι παίκτες και το σταφ πέρασαν μερικές χαλαρές στιγμές για να ευχηθούν χρόνια πολλά στον Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει τα γενέθλιά του.

Οι Πειραιώτες ανέβασαν στα σόσιαλ μίντια ένα βίντεο με την τούρτα που ετοίμασαν στον Αμερικανό ψηλό και τις ευχές που του έδωσαν, με τους συμπαίκτες του να κάνουν… δώρο και ένα «φατούρο».

Δείτε το βίντεο με τον Τζόουνς:

😵‍💫🎂😁 @TyriqueJones_ blew out the candles on his birthday cake, as his teammates showed him some love, playfully tapping him on the head.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/DvBIdbllYz — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 3, 2026

«Ευχόμαστε τα γενέθλιά σου να σηματοδοτήσουν ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο ευημερία και ευτυχία. Συνέχισε να εξελίσσεσαι, συνέχισε να λάμπεις. Χρόνια πολλά, Ταϊρίκ Τζόουνς», νωρίτερα η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ είχε φροντίσει να ευχηθεί στον Αμερικανό σέντερ μέσω ανάρτησης στα σόσιαλ μίντια.