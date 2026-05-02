Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς για την τιμωρία του πριν το Μονακό – Ολυμπιακός (pic)
Μέσω των social media ενημερώθηκε ο Μάικ Τζέιμς για την ποινή που δέχθηκε από την Ευρωλίγκα μετά την αποβολή του στο Game 2 των play-offs κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Game 2 των play-offs της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, όταν είχε κάνει κίνηση… χρηματισμού προς τους διαιτητές της αναμέτρησης. Την επομένη, η διοργανώτρια αρχή τον τιμώρησε με ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για το Game 3 στο πριγκιπάτο, αλλά σε περίπτωση νέας παράβασης θα τιμωρηθεί αυστηρότερα.
Όπως φαίνεται, ωστόσο, η Μονακό που δεν διανύει και τις πιο… λαμπρές μέρες της σε διοικητικό επίπεδο, αμέλησε να ενημερώσει αμέσως τον Αμερικανό, ο οποίος έμαθε για την απόφαση του αθλητικού δικαστή μέσω social media.
Συγκεκριμένα, π πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Λιθουανού δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας, στο X και σχολίασε λακωνικά πως ήταν «ενδιαφέρων τρόπος να το μάθεις».
Το σχόλιο του Μάικ Τζέιμς
Interesting way to find out https://t.co/RMBbiOTUCf
— Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026
- Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς για την τιμωρία του πριν το Μονακό – Ολυμπιακός (pic)
