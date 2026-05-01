Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε στο game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό, έχοντας λάβει δύο τεχνικές ποινές και ξέσπασε κατά την αποχώρησή του κάνοντας κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές.

Ο αστέρας των Μονεγάσκων μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στο ΣΕΦ, έσπευσε να απολογηθεί μέσω ανάρτησης τονίζοντας πως η συμπεριφορά του έβλαψε την ομάδα και δεν θα ξανά διαμαρτυρηθεί για τις αποφάσεις διαιτητών.

Η ανάρτηση του Τζέιμς

I will no longer talk to referees about calls. It will be a tough task for me but even though the game was probably over i hurt my team and didn’t make it any easier. I gotta do better. Back to the series….. — Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Τζέιμς

«Δεν θα ξαναμιλήσω στους διαιτητές για τις αποφάσεις τους. Θα είναι δύσκολο για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι πιθανότατα είχε ήδη κριθεί, έβλαψα την ομάδα μου και δεν έκανα τα πράγματα πιο εύκολα. Πρέπει να γίνω καλύτερος.

Πίσω στη σειρά….».