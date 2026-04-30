Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Μάικ Τζέιμς (vid)
O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου και ξέσπασε ενάντια σε ένα από τους τρεις διαιτητές του ματς.
Ο Ολυμπιακός διαλύσει τη Μονακό στο ημίχρονο του Game 2, καθώς είναι μπροστά με 59-31 στο πρώτο ημίχρονο, κάνοντας μια τρομερή εμφάνιση.
Στο τέλος της δεύτερης περιόδου ο Μάικ Τζέιμς δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και συνέχισε να διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή με τα νεύρα του να είναι εμφανώς… τεντωμένα.
Τότε ο διαιτητής τον απέβαλε και ο Αμερικανός σταρ ξέσπασε φωνάζοντας προς το μέρος του, ενώ πριν φύγει για τα αποδυτήρια πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού, συνεχίζοντας να διαμαρτύρεται προς τους διαιτητές.
Δείτε βίντεο με το ξέσπασμα του Τζέιμς
