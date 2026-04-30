Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Μονακό για το Game 2 των playoffs της Ευρωλίγκας, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν σε μία ακόμη καλή εμφάνιση και στο 2-0 στη σειρά προκειμένου να φτάσουν ένα βήμα μακριά από το Final Four.

Στο φαληρικό γήπεδο αναμένεται και πάλι παρέλαση αστέρων καθώς το «παρών» αναμένεται να δώσουν τόσο ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την παρουσία του στο Αλεξάνδρειο το περασμένο Σάββατο για το ματς του Άρη με τον Πανιώνιο, θα βρεθεί και στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσει το ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό και μάλιστα παρέα με τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο.