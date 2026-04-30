Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό
Παρέλαση από αστέρες στο ΣΕΦ καθώς στο Game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό αναμένεται να βρεθούν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
- Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
- Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
- Ο υπερηχητικός «σκοτεινός αετός» που είναι ικανός να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
- Παλιός πύραυλος της SpaceX θα στουκάρει στη Σελήνη με ταχύτητα μετεωρίτη
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Μονακό για το Game 2 των playoffs της Ευρωλίγκας, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν σε μία ακόμη καλή εμφάνιση και στο 2-0 στη σειρά προκειμένου να φτάσουν ένα βήμα μακριά από το Final Four.
Στο φαληρικό γήπεδο αναμένεται και πάλι παρέλαση αστέρων καθώς το «παρών» αναμένεται να δώσουν τόσο ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την παρουσία του στο Αλεξάνδρειο το περασμένο Σάββατο για το ματς του Άρη με τον Πανιώνιο, θα βρεθεί και στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσει το ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό και μάλιστα παρέα με τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο.
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το Game 3 της σειράς
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107: Buzzer beater του Χέις Ντέιβις, νέο μπρέικ και 2-0 (vid)
- Μπαρτζώκας: «Αν χάσουμε από την ελλιπή Μονακό, θα με κρεμάσουν στο Δημαρχείο του Πειραιά»
- Μπράγκα – Φράιμπουργκ 2-1: Βήμα πρόκρισης των Πορτογάλων στο 92′ (vids)
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα 1-0: Reds από «ατσάλι», προβάδισμα για τελικό (vid)
- Ολυμπιακός: Δύο ιστορικές επιδόσεις στο Game 2 με την Μονακό
- Αντετοκούνμπο και Τζόκοβιτς τραγούδησαν συνθήματα μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid+pics)
- Μπαρτζώκας: «Σημαντικές νίκες, γιατί είχαμε πίεση»
