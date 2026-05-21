Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αφαίρεσαν τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, από τον κατάλογο των ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η αφαίρεση έρχεται μία εβδομάδα μετά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων από ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς παραβίασε τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου της, επιβάλλοντας τα μέτρα μετά την κριτική της για τον πόλεμο του Ισραήλ, στενού συμμάχου των ΗΠΑ, στη Γάζα.

Η Αλμπανέζε είναι ⁠Ιταλίδα δικηγόρος και ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή. Είχε προτείνει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις για εγκλήματα πολέμου εναντίον Ισραηλινών και Αμερικανών υπηκόων, με μια έκθεση που συνέταξε για την Οικονομία της Γενοκτονίας. Σε αυτή κατηγορούσε το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και εταιρείες για «υποβοήθηση γενοκτονίας σε εξέλιξη».

Σε αντίθεση με όσα ψευδώς αναφέρουν μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, οι κυρώσεις δεν έχουν ισχύ μόνο στις ΗΠΑ. Όσες τράπεζες σε όλο τον κόσμο, ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε άτομο που τελεί υπό κυρώσεις, τότε ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να γίνει στόχος «δευτερογενών κυρώσεων» του υπουργείου Οικονομίας των ΗΠΑ. Κάτι που συμβαίνει στο 99,9% των περιπτώσεων. Ο λόγος είναι η παράκαμψη των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Η αγωγή και η αναστολή

Ο σύζυγος της Αλμπανέζε και η κόρη της, η οποία είναι πολιτογραφημένη αμερικανίδα , άσκησαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λεόν έκρινε στις 13 Μαΐου ότι η διαμονή της Αλμπανέζε εκτός των ΗΠΑ δεν υπονομεύει τα δικαιώματα που της παρέχει το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα των ΗΠΑ (σ.σ. Ελευθερία της Λόγου) και ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να περιορίσει την ελευθερία έκφρασής της λόγω της «ιδέας ή του μηνύματος που εξέφρασε».

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των κυρώσεων, δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει ούτε θα επιβάλει τις κυρώσεις κατά της Φρανσέσκα Αλμπανέζε, όσο η δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ.

Έργο Ρούμπιο

Μετά την έκθεση για την «Οικονομία της Γενοκτονίας», ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επέκτεινε τις αμερικανικές κυρώσεις στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ στις 9 Ιουλίου, κλείνοντας τους λογαριασμούς της. Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε ζήτησε από την ιταλική Banca Etica να ανοίξει έναν λογαριασμό, αλλά οι πιθανοί κίνδυνοι έκαναν την τράπεζα να αρνηθεί.

Η Banca Etica (Ηθική Τράπεζα), είναι ένα ιταλικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει μεταξύ των πελατών του πολλές ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανώσεις του τριτογενούς τομέα, και η οποία δεν επενδύει σε όπλα. Η τράπεζα θα μπορούσε να αποκλειστεί από όλες τις διεθνείς συναλλαγές, κάτι που την έκανε να αρνηθεί να ανοίξει λογαριασμό.

Το σύστημα κυρώσεων δημιουργήθηκε για να έχει ως στόχο, τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις και δικτατορίες. Αντιθέτως, έβαλε στο στόχαστρο μια εισηγήτρια του ΟΗΕ και δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – ICC.

Τι είχε δηλώσει τότε η Αλμπανέζε

«Τα μέτρα που ελήφθησαν εναντίον μου στις 9 Ιουλίου, μέσω δήλωσης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επεκτείνουν τα μέτρα κυρώσεων που επέβαλε το Δικαστήριο εναντίον μου», δήλωσε η Αλμπανέζε, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ήρθε έξι ημέρες μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για την οικονομία της ισραηλινής κατοχής.

«Με κατηγόρησαν ότι αποτελώ απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Ήδη τον Μάιο του 2025, ένας άλλος κλάδος της αμερικανικής κυβέρνησης με είχε προειδοποιήσει, αποθαρρύνοντάς με να συνεχίσω την έρευνα αυτή, επειδή, παραθέτω, “τρομοκρατούσα αμερικανικές εταιρείες”, όπως η Google, η Microsoft ή μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες».

«Οι κυρώσεις αποτελούν εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία», εξήγησε η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ. Υπάρχουν επίσης και άλλες πτυχές, όπως τα οικονομικά μέτρα, μεταξύ των οποίων «το πάγωμα όλων των περιουσιακών μου στοιχείων», όπως ο τραπεζικός μου λογαριασμός, και «πρόστιμα ύψους έως ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και ποινές φυλάκισης έως 20 ετών, αν αποδειχθεί ότι υπάρχει οικονομική συναλλαγή, ακόμη και σε είδος, εις βάρος μου».

«Είμαι μητέρα μιας Αμερικανής πολίτη και ο σύζυγός μου εργάζεται για έναν οργανισμό που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό με πλήττει βαθιά αυτή τη στιγμή» είχε δηλώσει.