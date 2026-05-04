Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε δεν μπορεί να έχει τραπεζικό λογαριασμό. Δεν μπορεί να έχει πιστωτική κάρτα. Δεν μπορεί να κάνει ούτε μια ηλεκτρονική συναλλαγή. Δεν μπορεί να εισπράξει το μισθό της ή οτιδήποτε άλλο, στις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι εργάζεται στον διεθνή οργανισμό με τον μεγαλύτερο σεβασμό, τον ΟΗΕ. Ο λόγος; Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφωνούν μαζί της επειδή επέλεξε από θέση ευθύνης να πει ότι στη Γάζα συντελείται γενοκτονία.

Οι οχτώ εκθέσεις που έχει παράγει κατά τις δύο συναπτές θητείες της στο αξίωμα της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη από το 2022 μέχρι σήμερα θορύβησαν τη διεθνή κοινή γνώμη, καθώς υποστήριξαν ότι τα πεπραγμένα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εμπίπτουν στο νομικό ορισμό της γενοκτονίας. Ταυτόχρονα, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε και η ομάδα της εντόπισαν και μια αλυσίδα συνενοχής, με τις πολυεθνικές εταιρείες, τους διεθνείς κολοσσούς δηλαδή που κερδοσκοπούν από αυτή.

Όντας ένα από τα πρόσωπα των διεθνών θεσμών που αντέδρασαν στα πεπραγμένα της ισραηλινής κυβέρνησης, υπέστη πρωτοφανή αντίποινα, κυρίως από την κυβέρνηση Τραμπ. Τόσο η ίδια, όσο και οι δικαστές και εισαγγελείς του Διεθνούς Δικαστηρίου που εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εντάχθηκαν σε λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, πράγμα που οδήγησε ακόμα και τη γενέτειρα της, την Ιταλία, να αρνείται κάθε συναλλαγή μαζί της.

Τόσο λόγω των εξόχως καταδικαστικών για το Ισραήλ εκθέσεών της, όσο και της πρωτοφανούς απόφασης της κυβέρνησης Τραμπ να σπάσει την κατα παράδοση ασυλία από διώξεις των λειτουργών του ΟΗΕ, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε κατέστη ένα πρόσωπο μεγάλης δημοφιλίας, αλλά και στόχος απειλών κατά της ίδιας και της οικογένειάς της από τους υπέρμαχους του Ισραήλ.

Χαρακτηριστική αυτής της έντονης πολωτικής αντιμετώπισης για το πρόσωπο της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που αντανακλά και την αντίστοιχη πόλωση στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ για τους 75.000 νεκρούς στη Γάζα από το 2023 μέχρι σήμερα, ήταν και η εικόνα έξω από το Τριανόν την ώρα της ομιλίας της. Ουρές που εκτείνονται μέχρι την Πατησίων και την Αχαρνών αναμένοντας να μπουν, με την αίθουσα ήδη γεμάτη· ταυτόχρονα, επί της Πατησίων, άγνωστοι έχουν σκίσει τις αφίσες της ομιλίας τους.

«Δεν είμαι η Τέιλορ Σουίφτ· το ζήτημα δεν είμαι εγώ» ξεκαθάρισε ωστόσο η ίδια μιλώντας στο κοινό της Αθήνας που το βράδυ της Κυριακής συνέρρευσε στον κινηματογράφο Τριανόν για να ακούσει από κοντά τι έχει να πει η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, καλεσμένη των εκδόσεων Τόπος και του Κέντρου για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό (ΜέΤΑ).

Επιμένοντας να επιχειρεί να στρέψει το βλέμμα της διεθνούς κοινής γνώμης στην οδύνη των Παλαιστινίων, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επισκέφθηκε τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, συναντήθηκε με τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, συμμετείχε σε δύο δημόσιες συζητήσεις στο Τριανόν το σαββατοκύριακο, ενώ το πρόγραμμά της ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, με την ομιλία που θα δώσει στις 19:00 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σ’ αυτό το πυκνό πρόβλημα, λίγο πριν τη συζήτησή της με τον Γιάνη Βαρουφάκη για το βιβλίο της το βράδυ της Κυριακής, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη διέθεσε χρόνο για να απαντήσει στις ερωτήσεις των Ελλήνων δημοσιογράφων.

Στην πυκνή συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην «ισραηλοποίηση» των δυτικών κρατών, στη συνενοχή των διαφόρων κυβερνήσεων του κόσμου -μεταξύ των οποίων και η ελληνική- στη γενοκτονία, στην πρόσφατη απαγωγή των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla από την ελληνική ζώνη Έρευνας και Διάσωσης, αλλά και στην ευθύνη των κοινωνιών να περιφρουρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου.

Για τις επιθέσεις εναντίον της

«Τραυματική», αλλά και «καθοριστική για τη ζωή της» χαρακτήρισε η κα. Αλμπανέζε την εμπειρία της μέχρι τώρα, με τους λίβελους, τους εκφοβισμούς, αλλά και τις κυρώσεις εναντίον της. Το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κράτη και οι ευρωπαϊκές τράπεζες συμμορφώθηκαν στις κυρώσεις των ΗΠΑ, δε, δηλώνει την έλλειψη αυτονομίας (“sovereignty”) τους. «Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα επέβαλε κυρώσεις, αυτές δεν θα μας άγγιζαν στην Ευρώπη, στις χώρες μας».

«Είμαι εδώ, είμαι υγιής πνευματικά και σωματικά και δεν είμαι εγώ το θέμα», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι τα δεινά που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι είναι δεινά για όλη την ανθρωπότητα.

«Μια γενοκτονία φέρνει έναν νέο κόσμο και μία νέα φρίκη. Έχουμε διαβεί τον Ρουβίκωνα και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτόν υγιείς, όπως δεν έχουμε καταφέρει να βγούμε υγιείς κι από άλλα τέτοια γεγονότα. Πώς είμαι εγώ; Είμαι εξοργισμένη, αλλά έχω οργή, όχι μίσος. Δεν έχω νιώσει πιο νηφάλια στη ζωή μου όσο αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε έναν κοινό εχθρό: είναι το σύστημα που επιτρέπει στη γενοκτονία να συνεχίζει. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ· είναι και οι συνέργειες που απολαμβάνει.

Για τη συνέργεια της Ελλάδας και άλλων κρατών

Για την κα. Αλμπανέζε, οι κατηγορίες των Διεθνών Δικαστηρίων κατά του Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, θα έπρεπε αυτομάτως να επιφέρουν μία αρχή μη-συνεργασίας μαζί του.

«Αν η Γάζα ήταν σκηνή εγκλήματος, θα είχε τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων μας. Η γενοκτονία δεν είναι δύσκολο να αποδειχθεί· είναι δύσκολο να διαπραχθεί. Αποφεύγαμε να κοιτάξουμε όταν οι Παλαιστίνιοι αποκαλούνταν αρουραίοι και φίδια. Το ανεχτήκαμε. Η γενοκτονία είναι μια διαδικασία. Κι όταν ο Γερμανός Καγγελάριος βγαίνει και λέει ότι το Ισραήλ ‘κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό όλων μας’, αυτή είναι ιδεολογική συνενοχή».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη στρατιωτική συνδρομή υπέρ του Ισραήλ, η οποία για την ίδια συνδέεται με την «ασφαλειοποίηση» των κοινωνιών μας. «Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει τους Παλαιστίνιους σαν ινδικά χοιρίδια ενός αέναα κερδοφόρου εργαστηρίου: για όπλα και συστήματα παρακολούθησης που μετά πωλούνται σε κυβερνήσεις που κατασκοπεύουν τους αντιπάλους τους, τους πολίτες τους. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό».

Ειδική μνεία πραγματοποίησε και στην αντίληψη που συνάντησε στην Ελλάδα κατά την επίσκεψή της για τη συνεργασία της χώρας με το Ισραήλ. «Νομίζω ότι έχετε διαλέξει [τη συμμαχία με] το Ισραήλ, προκειμένου να εξασφαλίσετε προστασία από τους ‘αιώνιους εχθρούς’ σας. Στην πραγματικότητα, το Ισραήλ, έχει διαλέξει εσάς και θα εκμεταλλευτεί τους φόβους και τις ανασφάλειές σας – γιατί αυτό κάνει.»

Για την «ισραηλοποίηση» των κοινωνιών

Εν είδει εμφατικής προειδοποίησης, η κα. Αλμπανέζε τόνισε την εξαγωγή του δισυπόστατου Δικαίου του Ισραήλ σε άλλα κράτη του κόσμου: από τη μία έναν Αστικό νόμο (Civil Law) που ισχύει για τους ισραηλινούς, συμπεριλαμβανομένων των «παράνομων» και «βίαιων» εποίκων, από την άλλη έναν Στρατιωτικό Νόμο για τους Παλαιστίνιους που «γράφεται από στρατιώτες, εφαρμόζεται από στρατιώτες και κρίνεται στα στρατοδικεία. Όλα αυτά σε μία γη που δεν έχει κανένα δικαίωμα να εποικίζει το Ισραήλ σύμφωνα με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου».

«Κοιτάξτε πώς αντιμετωπίζουμε οι Έλληνες και οι Ιταλοί τους μετανάστες, τους ‘Άλλους’ ανάμεσά μας. Έχουμε ανθρώπους να αντιμετωπίζονται σαν απειλή για την ασφάλεια. Ένοχοι πριν καν τους δούμε κατά πρόσωπό. Ένοχοι ως κατηγορία». Αυτή είναι η βάση της «ισραηλοποίησης» των κοινωνιών όπως την αποκάλεσε η κα. Αλμπανέζε.

Αντίστοιχη ασυμμετρία εντοπίζει και σε όλες τις διεργασίες στο εσωτερικό των δυτικών χωρών όπου η απειλή για την ασφάλεια επιφέρει ένα σύστημα ασφάλειας το οποίο διαλύει θεμελιώδη δικαιώματα, αρχής γενομένης με την κοινωνία των πολιτών που καθίσταται το πρώτο θύμα.

«Πρόκειται για έναν κόσμο που δεν έχει το Κράτος Δικαίου στη ραχοκοκαλιά του, στην αρχιτεκτονική του. Είναι ένα σύστημα που μετατρέπει την ανομία από εξαίρεση, σε κανόνα. Κι είναι ένα σύστημα που θα έπρεπε να τρομάζει τον καθένα, από τα δεξιά ως τα αριστερά».

Ως παράδειγμα αυτής της ανομίας ανέφερε την απροθυμία χωρών όπως η Ελλάδα και η Ιταλία να εκτελέσουν τα εντάλματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Μπένγιαμιν Νετανιάχου, θεωρώντας έτσι ότι οι δύο χώρες συνεισφέρουν στην «κατάρρευση του Διεθνούς Δικαίου».

Παράλληλα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ δήλωσε «σοκαρισμένη» από την αντιμετώπιση της Ελλάδας απέναντι στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες από τη Γάζα, χαρακτήριζοντας αυτό που υφίστανται ως «απανθρωποποίησή» τους, σχολιάζοντας ειδικότερα την ανύπαρκτη πολιτική «επανένωσης των οικογενειών για τα θύματα μιας γενοκτονίας».

Για την απαγωγή των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla

Ότι το Ισραήλ δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμποδίσει κανέναν από το να φτάσει στη Γάζα, σημείωσε η κα. Αλμπανέζε, τονίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εμποδίσουν μια γενοκτονία, η οποία έχει αναγνωριστεί ως τέτοια από το Διεθνές Δικαστήριο από το 2024.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του Στόλου που απήχθη προ ημερών από τον ισραηλινό στρατό ενώ βρισκόταν στην ελληνική ζώνη Έρευνας και Διάσωσης, αποτελεί μία κλιμάκωση. «Το σοκαριστικό είναι ότι έχουμε μια παράνομη αναχαίτιση σκαφών σε διεθνή ύδατα, την οποία βοήθησε η Ελλάδα. Οπότε όχι απλά έχουμε αφήσει το Ισραήλ να περιπολεί την Μεσόγειο, αλλά το βοηθάμε και να επιβάλλει την ανομία».

«Η Ελλάδα οφείλει να πάψει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ», δήλωσε η κα. Αλμπανέζε. «Πραγματοποιώντας συναλλαγές που αφορούν τα συστήματα ασφαλείας και την οπλική βιομηχανία, εμπλέκεται ευθέως στα ισραηλινά εγκλήματα. Οι άνθρωποι στην εξουσία, οι επικεφαλής της Palantir, της Elbit και των διαφόρων θεσμών νιώθουν άτρωτοι απέναντι στη διερεύνηση και τη λογοδοσία. Αλλά ιστορικά η αδικία δεν κρατάει για πάντα και μια μέρα θα λογοδοτήσουν. Επαφίεται σε εμάς, στις κοινωνίες μας ως Ευρωπαίων, να επιβάλλουμε τη λογοδοσία».

Για τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ερωτώμενη για τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κα. Αλμπανέζε διαπίστωσε θεμελιακά προβλήματα σε αμφότερους τους οργανισμούς. «Αυτή είναι η ΕΕ που έχουμε φτιάξει, μια ένωση αγορών και όχι λαών. Αλλά η επίγνωση του τι είναι, αποτελεί καλή αφετηρία για να την αλλάξουμε. Έχουμε δημοκρατίες, δημοκρατικές διαδικασίες, ας τις χρησιμοποιήσουμε. Θα μας λείψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν δεν θα υπάρχουν πια».

Όσο για τον ΟΗΕ, η κα. Αλμπανέζε αναγνώρισε την υποστήριξη που έχει λάβει από τον γενικό γραμματέα, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από άλλα όργανα. «Ποιος όμως αντιμετωπίζει τον νταή στην αίθουσα, δηλαδή τις ΗΠΑ; Κανείς. Ούτε ο ΟΗΕ, ούτε η ΕΕ που έχει αφήσει εισαγγελείς και δικαστές των διεθνών δικαστηρίων, αλλά και άλλα πρόσωπα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων να τιμωρηθούν».

Περισσότερα φαίνεται να έχει κάνει η… 13χρονη κόρη της, που όπως είπε στους δημοσιογράφους η κα. Αλμπανέζε, έχει ξεκινήσει μαζί με άλλους μια νομική καμπάνια ενάντια στον Τραμπ, τον Ρούμπιο και άλλα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να αρθούν οι κυρώσεις για την ίδια, για τους δικαστές και εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και για τα μέλη των οργανώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Για το ηθικό σκέλος της γενοκτονίας

Τέλος, πολλά είχε να πει η κα. Αλμπανέζε και για τα ηθικά ζητήματα που πλαισιώνουν την παγκόσμια συζήτηση για τη Γάζα, με πολλούς ανθρώπους «να προτιμούν την απλοϊκότητα εις βάρος της πραγματικότητας». Για παράδειγμα, ο μύθος ότι οι δυτικές κοινωνίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ειρήνευσαν, καταρρέει για την ίδια αν αναλογιστούμε ότι υπήρχαν κρατούμενοι Αφρικανοί σε ζωολογικούς κήπους στο Βέλγιο μέχρι το 1959 – ή μέχρι πόσο πρόσφατα λιθοβολούνταν γυναίκες στην Ελλάδα ως τιμωρία. «Δεν ήταν εύκολη πορεία – και γι’ αυτό χρειαζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή μας επιτρέπουν να βελτιωνόμαστε».

«Η άλλη απλοϊκή αφήγηση είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει από το τραύμα, δεν μπορούν να προκαλέσουν τραύματα. Πείτε το σε οποιονδήποτε ψυχολόγο και θα γελάσει μαζί της, καθώς το τραύμα είναι η προέλευση των άλλων τραυμάτων. Έχω πει πολλάκις, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τους ισραηλινούς: πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι επί σειράαιώνων, ο Εβραϊκός λαός έχει υποστεί διακρίσεις και διωγμούς. Αυτό είναι ένα διαγενεακό τραύμα. Το 2026 όμως, θα έπρεπε να μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει πάει στραβά και ότι το τραύμα αυτών των ανθρώπων χειραγωγείται για πολιτικούς σκοπούς. Οι ίδιοι οι ισραηλινοί είναι πολιτικά πιόνια σε αυτή την ιστορία».

«Την ίδια στιγμή που επιζώντες του Ολοκαυτώματος αναζητούσαν ασφαλές καταφύγιο, κάποιος έδιωχνε τους Παλαιστινίους από τα σπίτια τους. Διεπράχθησαν 56 σφαγές στην ιστορική Παλαιστίνη, το μοντέρνο Ισραήλ. Ποιος τις διέπραξε. Καταστράφηκαν εκατοντάδες χωριά κι αυτό έφερε τη μεγαλύτερη Έξοδο που σημειώθηκε στον αραβικό κόσμο», συμπλήρωσε η κα. Αλμπανέζε.

«Αυτή η στιγμή μας επιτρέπει να καταλάβουμε τη Νάκμπα [σημ.: τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων]. Αυτή η στιγμή μας επιτρέπει να συζητάμε το Ισραήλ ως αυτό που είναι: ένα κράτος-απαρτχάιντ. Κι αυτό δεν είναι ηθική κρίση, είναι νομικό ζήτημα».