Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε υπέστη κυρώσεις τον Ιούλιο του 2025, αφού επέκρινε δημοσίως την πολιτική της Ουάσιγκτον σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα τον οποίο δεν είχε διστάσει να τον χαρακτηρίσει ως γενοκτονία και να αναφέρει πως έχει και άλλες αποδείξεις εγκλημάτων πολέμου.

Ο σύζυγος και η κόρη της Αλμπανέζε κατέθεσαν αγωγή τον Φεβρουάριο κατά της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τις κυρώσεις. Υποστήριξαν ότι οι κυρώσεις αποτελούσαν μια προσπάθεια να τιμωρηθεί η Αλμπανέζε επειδή επέστησε την προσοχή στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Τι αναφέρει η δικαστική απόφαση

Στην δικαστική του απόφαση την Τετάρτη, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λεόν εξέδωσε προσωρινή διαταγή κατά των κυρώσεων. Συμφώνησε με το αίτημα της οικογένειας της κυρίας Αλμπανέζε καθώς διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να περιορίσει την ελευθερία του λόγου της λόγω της «ιδέας ή του μηνύματος που εξέφρασε».

«Η Αλμπανέζε δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να μιλήσει», έγραψε ο δικαστής Λεόν στη γνωμοδότησή του. «Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι συστάσεις της δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τις ενέργειες του ΔΠΔ, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη γνώμη της».

Η Αλμπανέζε, η οποία δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση της αποστολής μου» όταν επιβλήθηκαν για πρώτη φορά, χαιρέτισε την απόφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ευχαριστώ την κόρη μου και τον σύζυγό μου που στάθηκαν στο πλευρό μου για να με υπερασπιστούν, καθώς και όλους όσους με έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα», δήλωσε η Αλμπανέζε σε ανακοίνωσή της στο X.

«Μαζί είμαστε ένα».

BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me!

As the judge says: “Protecting the Freedom of speech is always just the public interest”.

Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far. Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026

Η Αλμπανέζε ως ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ και ο λόγος που επιβλήθηκαν κυρώσεις

Από το 2022, η Αλμπανέζε, νομικός, υπηρετεί ως ειδική εισηγήτρια για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, όπου παρακολουθεί τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Παλαιστινίων. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ την επέλεξε για τη θέση αυτή.

Τον Μάρτιο του 2024, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η Αλμπανέζη κατέθεσε αιτιολογημένα σε έκθεση ότι είχε «εύλογους λόγους να πιστεύει» ότι στη Γάζα πληρούνταν τα κριτήρια για τη διάπραξη γενοκτονίας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Γενοκτονία.

Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, της επέβαλε κυρώσεις τον Ιούλιο του 2025, χαρακτηρίζοντάς την «ακατάλληλη» για το ρόλο της και κατηγορώντας την για «μεροληπτικές και κακόβουλες δραστηριότητες» εναντίον των ΗΠΑ και του συμμάχου τους, του Ισραήλ.

Επίσης, υπογράμμισε τη συνεργασία της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο αφού εξέτασε τις συστάσεις της Αλμπανέζε και άλλων εμπειρογνωμόνων εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Η οικογένεια της Αλμπανέζε, ωστόσο, υπερασπίστηκε τα σχόλιά της ως έκφραση της ελευθερίας του λόγου, η οποία προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

«Η έκφραση των απόψεων της Φραντσέσκα σχετικά με τα γεγονότα, όπως τα έχει διαπιστώσει στον ισραηλινο-παλαιστινιακό σύγκρουση, και σχετικά με το έργο του ΔΠΔ αποτελεί βασική δραστηριότητα που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία», αναφέρει η αγωγή.

Γιατί η Αλμπανέζε αντιμετώπισε προβλήματα παγκοσμίως

Επειδή οι παγκόσμιες τράπεζες βασίζονται στα συστήματα εκκαθάρισης σε δολάρια ΗΠΑ και τηρούν αυστηρά διεθνή πρότυπα συμμόρφωσης, κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των ξένων τραπεζών, που επιτρέπει σε πρόσωπο που υπόκειται σε κυρώσεις να ανοίξει λογαριασμό διακινδυνεύει να επιβληθούν βαριά πρόστιμα ή να αποκλειστεί από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Δηλαδή οι δευτερεύουσες κυρώσεις των ΗΠΑ, έναντι όσων συναλλάσσονται με άτομα που τελούν υπό κυρώσεις, απαγορεύουν κάθε συναλλαγή σε δολάρια ΗΠΑ και εμποδίζουν το εμπόριο με χώρες, άτομα ή οργανισμούς που υπάγονται στο καθεστώς κυρώσεων των ΗΠΑ, επηρεάζοντας μη Αμερικανούς πολίτες ακόμη και όταν δεν υφίσταται καμία σύνδεση με τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις απαγόρευσαν στην Ιταλίδα δικηγόρο και εμπειρογνώμονα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εισέλθει στις ΗΠΑ, να χρησιμοποιεί αμερικανικές και άλλες τράπεζες και συστήματα πληρωμών, και εμπόδισαν οποιονδήποτε άλλο στις ΗΠΑ να συνεργαστεί επαγγελματικά μαζί της.

Ο σύζυγος της Αλμπανέζε και η κόρη της η οποία είναι αμερικανίδα πολίτης, ισχυρίστηκαν στην αγωγή ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «την απέκλειαν ουσιαστικά από το τραπεζικό σύστημα και καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη την κάλυψη των αναγκών της καθημερινής της ζωής».