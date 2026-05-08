Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα

Την ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, υποδέχεται η Αναστασία Γιάμαλη για μια εκ βαθέων συζήτηση για την νέα ενότητα «Σέιφ Σπέις» του in. Η κυρία Αλμπανέζε που έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο από το 2022 μίλησε εκτενώς για την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για το διεθνές δίκαιο και τα Ηνωμένα Έθνη, για τον πόλεμο στη Γάζα και την καταπίεση των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, αλλά και για τον ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων στις σύγχρονες συγκρούσεις.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο στη Γάζα ως «μια γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά», τονίζει για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Παρά το γεγονός ότι έχει βρεθεί στο στόχαστρο τόσο του Ισραήλ, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών καυτηριάζει τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων επισημαίνοντας πως «οι ισχυροί του διεθνούς συστήματος είναι αυτοί που στηρίζουν το Ισραήλ».

Παράλληλα, σκιαγραφεί και μια έξοδο από την κρίση της Μέσης Ανατολής μέσα από διεθνές δίκαιο. «Με ρωτάς αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να βοηθήσει στην έξοδο από αυτή την κατάσταση; Ναι. Το διεθνές δίκαιο προσφέρει έναν οδικό χάρτη εξόδου: τέλος της κατοχής, τέλος του απαρτχάιντ και των φυλετικών διακρίσεων, και θα έλεγα, και λογοδοσία για τη γενοκτονία» λέει χαρακτηριστικά.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε περιγράφοντας τα όσα έζησε στην Ιερουσαλήμ μιλά και για την κατάσταση των παιδιών στη Δυτική Όχθη. Χρησιμοποιεί τον όρο «αποπαιδοποίηση» μιλώντας για μια κατάσταση ομηρίας και συνεχούς τραύματος. Τα στοιχεία που παραθέτει σοκάρουν, καθώς κάνει λόγο για 600-700 παιδιά που συλλαμβάνονται κάθε χρόνο, με τις προσαγωγές να γίνονται ακόμη και σε παιδάκια ηλικίας 5 ετών.

Η ίδια όμως απαντά και στις κατηγορίες που έχουν εκτοξεύσει εις βάρος της περί αντισημιτισμού. «Το να εκτοξεύεις κατηγορίες για αντισημιτισμό – λες και είναι χαρτοπόλεμος -κατά του Πάπα, του Γενικού Γραμματέα (των Ηνωμένων Εθνών), κατά ειδικών εισηγητών ή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έλεος. Εννοώ, αυτή είναι μια τακτική για να επιβληθεί σιωπή και να αποσπαστεί η προσοχή, για να απομακρύνεται η προσοχή από το θύμα» τονίζει.

Ξεκάθαρη και όταν η συζήτηση φτάνει στη Χαμάς. «Τα πρώτα θύματα της Χαμάς είναι οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι».

Η κυρία Αλμπανέζε μιλά και για το προσωπικό κόστος που σηκώνει λόγω της θέσης της στο παλαιστινιακό. «Είναι τρομακτικό το τίμημα που αναγκάστηκα να αφήσω την οικογένειά μου να πληρώσει, απλώς και μόνο επειδή έκανα αυτό που μου ζητήθηκε να κάνω εθελοντικά (pro bono) από τα Ηνωμένα Έθνη: να καταγράφω, να αναφέρω και να κάνω συστάσεις για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται από το Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Αυτό είναι που έκανα».

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, επιμένει πως ο οδηγός της είναι το δίκαιο όσο και αν την καταδικάζουν σε «πολιτειακό» θάνατο. Ιδιαίτερη όμως αξία έχει η αποστροφή της για το γεγονός πως θεωρείται σύμβολο από τον κόσμο της Αριστεράς στη Δύση λόγω του γεγονότος πως δεν διστάζει να στέκεται απέναντι στους ισχυρούς. Η απάντηση της αξιοπρόσεκτη: «Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω αυτό, γιατί πιστεύω ότι και οι δεξιοί άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι το να σφαγιάζεις παιδιά, να λιμοκτονούν παιδιά, να βασανίζονται παιδιά, να βιάζονται οι γονείς τους, είναι λάθος. Αυτό δεν είναι κάτι που ανήκει σε μια [συγκεκριμένη] παράταξη. Αυτό είναι βασική ανθρωπιά και πιστεύω ότι —ανεξάρτητα από το σε ποιο σημείο του κοινοβουλίου κάθεται κανείς— θα έπρεπε όλοι να συμφωνήσουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε ενάντια σε αυτό, σωστά;»

Η κ. Αλμπανέζε δεν μασά τα λόγια της ούτε για την σύλληψη των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla από τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης κατηγορώντας την ελληνική κυβέρνηση πως έδρασε από κοινού με το Ισραήλ σε μια πράξη πειρατείας. Κάλεσε μάλιστα το Ισραήλ να μην δικάσει τους δύο ακτιβιστές και να τους απελευθερώσει.