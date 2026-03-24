Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 05:45

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας μοιάζει να έχει παραχωρήσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστίνιους», κατήγγειλε χθες Δευτέρα στη Γενεύη, στην Ελβετία, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Pierre Albouy).

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική του κράτους» του Ισραήλ, τόνισε η κ. Αλμπανέζε.

«Αποδείξεις φρικτών εγκλημάτων που βάζουν στο στόχαστρο όλο τον παλαιστινιακό λαό, στο σύνολο των κατεχομένων εδαφών»

«Το Ισραήλ έχει ουσιαστικά λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστίνιους, καθώς οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις σας, τους υπουργούς σας, το έχουν επιτρέψει», επέμεινε κατά τη διάρκεια παρουσίασης της πιο πρόσφατης έκθεσής της στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η κ. Αλμπανέζε έχει γίνει στόχος σφοδρών επικρίσεων, κατηγοριών για αντισημιτισμό και απαιτήσεων να απομακρυνθεί από τη θέση της από πλευράς ισραηλινής κυβέρνησης και συμμάχων της, λόγω των συχνών καταγγελιών της για τη «γενοκτονία» του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων.

«Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε δεν είναι υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· είναι πράκτορας του χάους (…) και κάθε έγγραφο που συντάσσει δεν είναι τίποτε άλλο παρά πολιτικά φορτισμένο, ακτιβιστικό παραλήρημα», αντέτεινε η ισραηλινή διπλωματική αποστολή στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.

«Συλλογική εκδίκηση»

Η κ. Αλμπανέζε «διαδίδει επικίνδυνο εξτρεμιστικό λόγο με σκοπό να υπονομευτεί η ίδια η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στην έκθεσή της, η ειδική υπογραμμίζει ότι οι αρχές του Ισραήλ βασανίζουν συστηματικά Παλαιστίνιους σε κλίμακα που αφήνει να εννοηθεί «συλλογική εκδίκηση» με «καταστροφικό» σκοπό.

«Η έκθεσή μου δείχνει επίσης ότι τα βασανιστήρια εκτείνονται πολύ πιο πέρα από τους τοίχους των φυλακών, σε αυτό που δεν μπορεί να περιγραφεί παρά μόνο ως περιβάλλον βασανιστηρίων που επιβάλλεται από το Ισραήλ στο σύνολο των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών», επιχειρηματολόγησε η κ. Αλμπανέζε στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε, εγώ η ίδια και πολλοί άλλοι, δεν είναι απλώς τραγικές αφηγήσεις δεινών: είναι αποδείξεις φρικτών εγκλημάτων που βάζουν στο στόχαστρο όλο τον παλαιστινιακό λαό, στο σύνολο των κατεχομένων εδαφών», συμπλήρωσε.

«Θα εξαπλωθεί»

Για την Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας σε αυτήν την πολιτική αποτελεί δοκιμασία για τη νομική και ηθική της υπευθυνότητα.

«Η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου δεν θα σταματήσει στην Παλαιστίνη. Εκδηλώνεται ήδη από τον Λίβανο ως το Ιράν, τις χώρες του Κόλπου και τη Βενεζουέλα. Αν δεν γίνει τίποτα, θα εξαπλωθεί ακόμα πιο πέρα», προειδοποίησε.

Αν και ονομάζονται από το συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι ειδικοί εισηγητές και οι ειδικές εισηγήτριες είναι ανεξάρτητοι ειδικοί, δεν εκφράζονται εξ ονόματος του οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
