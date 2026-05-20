Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Η Άστον Βίλα «χτύπησε» δύο φορές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του τελικού του Europa League, με την Φράιμπουργκ, στη Κωνσταντινούπολη και πήγε στα αποδυτήρια με 2-0 υπέρ της.

Στο 41′ και μετά από κομπίνα σε κόρνερ ο Ρότζερς βρήκε τον Τίλεμανς που με σουτ στην κίνηση έκανε το 1-0.

Στο 45+3′ ο Μπουέντια βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με απίθανο πλασέ έγραψε το 2-0 δίνοντας τεράστιο προβάδισμα στους «χωριάτες».