Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ «TELECOM CENTER ATHENS».
Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four
Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας.
Με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας η απαγόρευση ξεκινά «από την 06.00΄ ώρα της 21-5-2026» και θα διαρκέσει έως και την «06.00΄ώρα 25-5-2026», στην περιοχή που περικλείεται από τις «οδούς Ριζάρη-Πλουτάρχου -Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ- Βλαδίμηρου Μπένση-Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος-Ριζάρη».
Στο Μαρούσι η διεξαγωγή του Final Four
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και ερείδεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους ενδιαφέροντος της εν θέματι αθλητικής διοργάνωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας της».
Η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή «δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων».
Παράλληλα, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τυχόν συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες δύνανται να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέρανση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας καθώς και με επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας της πόλης».
