Ο χρόνος για τις παλιές ταυτότητες τελειώνει – Μέχρι πότε πρέπει να αντικατασταθούν

Λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν των παλαιού τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό.

Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιών «μπλε» ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολύτεκνους

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.