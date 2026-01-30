newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30 Ιανουαρίου 2026, 21:37

ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που είχε κατατεθεί από πολίτη ζητώντας  να ακυρωθεί η απόφαση της Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία δεν του είχε επιτραπεί να ανανεώσει το διαβατήριό του με παλαιού τύπου ταυτότητα.

Αν και προσωρινά είχε γίνει δεκτή η σχετική αίτησή του από την Επιτροπή Αναστολών, τελικά το Δ’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί διαβατήριο με ταυτότητα που έχει λήξει.

Η ανακοίνωση του ΣτΕ:

«Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

»Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου.

»Η Επιτροπή Αναστολών, για να διατάξει το μέτρο αυτό, στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης.

»Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».

Economy
Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Economy
Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 30.01.26

Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 6 άτομα στο Ζεφύρι ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οικίες και καταστήματα πλήθος μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων

Σύνταξη
Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο
Ελλάδα 30.01.26

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ

Σύνταξη
Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Από 31 Ιανουαρίου 30.01.26

Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Τα δρομολόγια θα υποκαθίστανται, μέχρι νεωτέρας, από λεωφορεία, τα οποία στην περίπτωση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο δεν θα κάνουν ενδιάμεσες στάσεις.

Σύνταξη
«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
Βίντεο 30.01.26

«Ούτε τα πουλάκια τ' ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει

Στο βίντεο, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Σύνταξη
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Ελλάδα 30.01.26

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης

Σύνταξη
Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο'Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
Χωρίς δημοσιονομικά μέτρα 30.01.26

ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κρίσης, αξίας άνω των 430 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ESM, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δίνοντας δάνεια στα κράτη μέλη.

Σύνταξη
Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl
«Δειλοί» 30.01.26

Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, μίλησε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στις 27 Ιανουαρίου, απαιτώντας να μην διατεθούν «πόροι» στην ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones
Κόσμος 30.01.26

Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας και στις παραμεθόριες κοινότητες του Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά 'σαφάρι' εναντίον των αμάχων», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 30.01.26

Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τον αθλητικός δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Σάσα Βεζένκοφ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στο πρόσφατο ματς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την Stoiximan GBL.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες
The Fab Four 30.01.26

Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες

Περίπου δύο χρόνια προτού οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles βγουν στις σκοτεινές αίθουσες, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες των νέων Σκαθαριών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
Νέος «σεισμός» 30.01.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες περιλαμβάνονται στην τελευταία παρτίδα από τα αρχεία Έπσταϊν - Η κυκλοφορία τους έρχεται έξι εβδομάδες μετά την προθεσμία που ορίστηκε σε νόμο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
