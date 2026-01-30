ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίδια στο τρένο; Κόμπρες ταξιδεύουν ως λαθρεπιβάτες σε νέες περιοχές της Ινδίας
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που είχε κατατεθεί από πολίτη ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία δεν του είχε επιτραπεί να ανανεώσει το διαβατήριό του με παλαιού τύπου ταυτότητα.
Αν και προσωρινά είχε γίνει δεκτή η σχετική αίτησή του από την Επιτροπή Αναστολών, τελικά το Δ’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί διαβατήριο με ταυτότητα που έχει λήξει.
Η ανακοίνωση του ΣτΕ:
«Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
»Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου.
»Η Επιτροπή Αναστολών, για να διατάξει το μέτρο αυτό, στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης.
»Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».
- ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
- LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
- Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
- Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
- Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
- Η Τουρκία υποστηρίζει ότι θέλει διατήρηση των «ήρεμων νερών»
- Με Οσμάν και Μήτογλου ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν – Η δωδεκάδα των «πράσινων»
- Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις