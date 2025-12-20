Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής

Τα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στην Αττική, βιώνουν μεγάλη πίεση λόγω της αυξημένης ζήτησης για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Οι διαθέσιμες ημερομηνίες ραντεβού φτάνουν μέχρι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, προκαλώντας ανησυχία σε πολλούς πολίτες.

Παράλληλα, η παλιά ταυτότητα παραμένει έγκυρη για συναλλαγές και ταξίδια μέχρι τον Αύγουστο του 2026, όταν η νέα θα γίνει απαραίτητη για ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική οφείλεται στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού.

Ραντεβού σε διάστημα μόνο 3 μηνών

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι μέσω της πλατφόρμας του gov.gr εμφανίζονται διαθέσιμα ραντεβού μόνο για τους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία ραντεβού για μεταγενέστερους μήνες δεν συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρξει διαθεσιμότητα.

Όπως τονίστηκε, κάθε βράδυ μετά τις 9:00 ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο, με σύσταση στους πολίτες να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, επισημάνθηκε ότι στην περιφέρεια και σε νησιωτικές περιοχές η εξυπηρέτηση είναι ταχύτερη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που ταξιδεύουν εκτός αστικών κέντρων να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση νέας ταυτότητας. Το μήνυμα των αρμόδιων αρχών παραμένει σαφές: να μην αφεθεί η διαδικασία για την τελευταία στιγμή.