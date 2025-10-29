Εκτός λειτουργίας είναι εδώ και ώρα η εφαρμογή στο gov.gr όπου οι πολίτες κλείνουν ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας.

Το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας σύμφωνα με την οποία από σήμερα διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας στα γραφεία Ταυτοτήτων σε πολλά Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής και άνοιξαν πολλές νέες θέσεις για ραντεβού.

Όλα δείχνουν ότι λόγω της υπερβολικής ζήτησης στην Αττική, σημειώνεται μαζική είσοδος χρηστών στην εφαρμογή με συνέπεια το σύστημα να έχει καταρρεύσει και να είναι αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το διευρυμένο ωράριο αφορά 25 Αστυνομικά Τμήματα στην Αττική στα οποία έγιναν διαθέσιμα αρκετά νέα ραντεβού.

Ωστόσο σε κάποια από αυτά το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι από τον ερχόμενο Ιανουάριου ενώ σε κάποια άλλα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμιά διαθεσιμότητα για ραντεβού έκδοσης νέας ταυτότητας στην Αττική και οι ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να πάνε σε κάποιο ΑΤ της επαρχίας.

Πιο αναλυτικά, οι Υπηρεσίες όπου διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας στην Αττική και υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού είναι τα ακόλουθα:

Συντάγματος,

Κυψέλης,

Ακροπόλεως,

Ομόνοιας,

Φιλοθέης-Ψυχικού,

Ζωγράφου,

Νέας Σμύρνης,

Δάφνης – Υμηττού,

Ηρακλείου,

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,

Μεταμόρφωσης,

Πεύκης – Λυκόβρυσης,

Χαλανδρίου,

Κορυδαλλού,

Αγίας Βαρβάρας,

Αιγάλεω,

Αγίων Αναργύρων,

Χαϊδαρίου,

Δημοτικού Θεάτρου,

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

Ηλιούπολης,

Αχαρνών,

Μαραθώνα,

Ραφήνας – Πικερμίου και

Παιανίας.

Στη Θεσσαλονίκη

Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά

Στην υπόλοιπη Ελλάδα