«Έμφραγμα» για τις νέες ταυτότητες – Πλήρως κορεσμένες οι υπηρεσίες
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 07:07

«Έμφραγμα» για τις νέες ταυτότητες – Πλήρως κορεσμένες οι υπηρεσίες

Ούτε ένα ραντεβού έως τον Απρίλιο στην Αττική - Τι σχεδιάζει να κάνει η ΕΛ.ΑΣ. για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις νέες ταυτότητες

Ναταλία Διονυσιώτη
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Spotlight

Στην Αττική, η προσπάθεια ενός πολίτη να κλείσει ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας μετατρέπεται σε άσκηση υπομονής και ματαιότητας. Μέχρι και τις 12 Απριλίου, σύμφωνα με την εικόνα που εμφανίζει η πλατφόρμα id.gov.gr, κανένα αστυνομικό τμήμα των τομέων της Αθήνας – κεντρικού, βόρειου, νότιου, ανατολικού ή δυτικού – δεν διαθέτει ανοιχτό ραντεβού. Ολόκληρη η πρωτεύουσα μοιάζει «κλειδωμένη» ψηφιακά όσον αφορά στις νέες ταυτότητες, ενώ οι πολίτες αναγκάζονται να ψάχνουν διέξοδο στα νησιά.

«Δεν υπάρχει τίποτα στην Αθήνα – Αν δεν πας σε νησί, δεν βγάζεις ταυτότητα» λέει 42χρονος που κατοικεί στο Παγκράτι

Σημειώνεται ότι ο Αύγουστος του 2026 είναι το χρονικό όριο για την κατοχή της νέας ταυτότητας. Μετά τις 3 Αυγούστου του 2026 η παλιά ταυτότητα δεν θα έχει την ισχύ της ταυτότητας, δηλαδή δεν θα μπορεί να αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο για να ταξιδέψει ένας πολίτης στο εξωτερικό. Εως σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., έχουν εκδοθεί περίπου 2.600.000 νέες ταυτότητες.

Εξαίρεση πάντως στην μπλοκαρισμένη για ραντεβού Αττική φαίνεται να είναι ο Τομέας Νήσων Αττικής, όπου εντοπίζονται ελάχιστα διαθέσιμα ραντεβού. Στον Πόρο υπάρχουν λίγα slots, στις Σπέτσες και την Τροιζηνία περιορισμένα, ενώ η Αίγινα και τα Κύθηρα εμφανίζουν κι αυτά μηδενική διαθεσιμότητα. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι ο φόρτος της Αττικής έχει ξεπεράσει κάθε όριο και πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αντί να αποσυμφορήσει τις ουρές, απλώς τις μετέφερε στο Διαδίκτυο.

Για να κατανοήσει κανείς τι συμβαίνει, χρειάζεται να ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα. Η πλατφόρμα id.gov.gr βασίζεται σε slots – δηλαδή χρονικά διαστήματα, συγκεκριμένες ώρες εξυπηρέτησης που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Οταν ένα slot κρατηθεί, εξαφανίζεται από τη λίστα μέχρι να υπάρξει ακύρωση ή να προστεθεί νέο. Ετσι, η απουσία διαθέσιμων slots δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, αλλά στο γεγονός ότι όλες οι θέσεις έχουν ήδη δεσμευτεί για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μπροστά.

Για να κλείσει κάποιος ραντεβού νωρίτερα θα πρέπει να αποδείξει με στοιχεία ότι είναι εξαιρετικά επείγον για εκείνον η έγκαιρη έκδοση της ταυτότητας.

Νέες ταυτότητες: Αγανάκτηση των πολιτών

Η Αττική αποτελεί τη «μαύρη τρύπα» του συστήματος. Λόγω του τεράστιου όγκου πληθυσμού και της συγκέντρωσης αιτήσεων, οι υπηρεσίες έχουν κορεστεί πλήρως. Η αναμονή για ραντεβού μπορεί να φτάνει έως και τέσσερις μήνες σε ορισμένα τμήματα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η κατάσταση φαίνεται κάπως πιο ομαλή.

Παράλληλα, όπως έχει αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι πολίτες έσπευσαν μαζικά να ανανεώσουν τα δελτία τους πολύ πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, γεγονός που πολλαπλασίασε τη ζήτηση μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η αγανάκτηση των πολιτών είναι διάχυτη. «Προσπαθώ κάθε πρωί, κάθε βράδυ να μπω στο id.gov.gr μήπως ανοίξει κάποιο ραντεβού. Δεν υπάρχει τίποτα, σε κανένα τμήμα της Αθήνας. Αν δεν πας σε νησί, δεν βγάζεις ταυτότητα», λέει ο Δ.Η., 42 ετών, κάτοικος Παγκρατίου.

Η Μ.Σ., 29 ετών, από το Περιστέρι, τονίζει: «Η ταυτότητά μου λήγει και η δουλειά μου απαιτεί να ταξιδεύω. Σκέφτομαι να πάω στον Πόρο μόνο και μόνο για να κάνω τη δουλειά μου – είναι ντροπή». Αντίστοιχα, η Ε.Κ., 58 ετών, από τη Νέα Σμύρνη, περιγράφει: «Οταν μπήκα στην πλατφόρμα, υπήρχε διαθέσιμη ημερομηνία μόνο ύστερα από μήνες – και για περιοχές που δεν εξυπηρετούν. Και αυτό λέγεται πλατφόρμα επιλογής».

Η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζει τις καθυστερήσεις και αποδίδει το πρόβλημα στον τεράστιο όγκο αιτήσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν ήδη παραταθεί τα ωράρια σε πολλές υπηρεσίες και σχεδιάζεται ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να προστεθούν νέα ραντεβού. Ωστόσο, προς το παρόν, στην Αττική η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Ακόμη κι όταν το ραντεβού πραγματοποιηθεί, η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί περίπου επτά έως δέκα εργάσιμες ημέρες, όπως αναφέρουν επίσημες πηγές.

Η απουσία διαθεσιμότητας δημιουργεί ένα ζήτημα ισότητας στην πρόσβαση των πολιτών σε βασικά διοικητικά έγγραφα. Οσοι κατοικούν στην περιφέρεια έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξυπηρετηθούν έγκαιρα, ενώ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν αναμονές που θυμίζουν άλλη εποχή. Η κυβέρνηση, αν και έχει υποσχεθεί βελτιώσεις, δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη επίσημα στατιστικά για τους χρόνους αναμονής ανά περιοχή – κάτι που θα επέτρεπε να αποτυπωθεί με διαφάνεια η πραγματική εικόνα.

Προς το παρόν, η Αττική παραμένει εγκλωβισμένη σε μια ψηφιακή αναμονή χωρίς ημερομηνία λήξης. Οι πολίτες, χωρίς να φταίνε, καλούνται να αναζητήσουν ραντεβού μακριά από τον τόπο κατοικίας τους ή να περιμένουν μήνες για μια απλή διοικητική πράξη. Η νέα ταυτότητα, σύμβολο εκσυγχρονισμού, έχει μετατραπεί για τους Αθηναίους σε σύμβολο ταλαιπωρίας.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

