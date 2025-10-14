newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
14.10.2025 | 08:46
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
Δυσεύρετα τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες – Τι θα συμβεί με τον προσωπικό αριθμό
Ελλάδα 14 Οκτωβρίου 2025 | 08:34

Δυσεύρετα τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες – Τι θα συμβεί με τον προσωπικό αριθμό

Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν εκδώσει τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος ενσωματώνεται αυτόματα στη νέα ταυτότητα μόλις αυτή εκδοθεί

Δυσκολίες στο να βρουν διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση της νέας ταυτότητας αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες, καθώς η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Παράλληλα, ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν εκδώσει τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος ενσωματώνεται αυτόματα στη νέα ταυτότητα μόλις αυτή εκδοθεί.

Ο προσωπικός αριθμός δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος, αντικαθιστώντας πλήθος άλλων αριθμών (όπως ΑΦΜ) με έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης.

Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο πολίτης να χρειάζεται μόνο έναν αριθμό για όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, απλοποιώντας σημαντικά τις διαδικασίες.

Η νέα προθεσμία

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα τέλη Αυγούστου, η παράταση δόθηκε προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Για την έκδοση πλέον ταυτότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που θα αναγράφεται στην πίσω πλευρά της ταυτότητας

Τα βήματα για τον Προσωπικό Αριθμό

Η διαδικασία έκδοσης αρκετά απλή καθώς με λίγα «κλικ» μπορεί όποιος διαθέτει ΑΦΜ να εκδώσει τον εν λόγω αριθμό και να τον χρησιμοποιεί σε συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει κάποιον άλλον αριθμό όπως είναι ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός ταυτότητας.

Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr και κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet εκδίδεται σε λίγα λεπτά ο «Προσωπικός Αριθμός» που αποτελείται από δύο πρώτα αλφαριθμητικά στοιχεία που επιλέγουμε οι ίδιοι, ένα τρίτο κατά σειρά ψηφίο που επιλέγει αυτόματα το σύστημα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έχει εκδώσει η εφορία.

Ο Προσωπικός Αριθμός, όπως αναφέρεται, είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο βασικό εργαλείο ταυτοποίησης και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Η απόδοση

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού και προς διευκόλυνση των πολιτών:

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν Προσωπικό Αριθμό και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Επίσης, σημειώνεται πως για την έκδοση πλέον ταυτότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που θα αναγράφεται στην πίσω πλευρά της ταυτότητας.

Εάν δεν εκδοθεί

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Η ξηρασία στη χώρα παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα - Στις 8 Οκτωβρίου σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παρέμενε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Σύνταξη
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Απορρίπτεται» 14.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός ξανά ενάντια στο 13ωρο - Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σύνταξη
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Ασχημόμορφη μόδα 14.10.25

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, καθώς έλαβε σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για υπόθεση προηγούμενων ετών

Βάιος Μπαλάφας
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν
Σουρτσέι 14.10.25

Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν

Το 1963, ένα νέο νησί ξεπήδησε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σπάνιο παράθυρο για να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά έναν τόπο από το μηδέν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
