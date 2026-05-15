Λέσβος: Εργατικό ατύχημα με δυο τραυματίες – Έπεσαν από μεγάλο ύψος
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 15/5 στην περιοχή του Πολιχνίτου στην Μυτιλήνη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι έπεσαν από μεγάλο ύψος, πιθανόν από γερανό, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά, αναφέρει η ιστοσελίδα stonisi.
Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα, τα οποία παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, έχει ήδη αποφασιστεί η διακομιδή τους στο Νοσοκομείο του νησιού, όπου αναμένονται για περαιτέρω νοσηλεία και εξετάσεις.
