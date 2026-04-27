Εργατικό ατύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση σε οικοδομή
Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όπου ένας 67χρονος άνδρας σκοτώθηκε μετά από πτώση σε οικοδομή.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή κοντά στην διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη, όταν ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Πηγή φωτογραφιών: Agriniopress.gr
