Γιαμάλ: Τα… έσπασε στη φιέστα της Μπαρτσελόνα με σημαία Παλαιστίνης και «μήνυμα» κατά της Ρεάλ (vids)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει τον 29ο τίτλο της ιστορίας της στην Ισπανία, τον οποίο μάλιστα σφράγισε την περασμένη Κυριακή στο classico κόντρα στη μεγάλη της αντίπαλο, Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μπλαουγκράνα» σήκωσαν το τρόπαιο του πρωταθλητή μέσα στο «Καμπ Νου» για πρώτη φορά απέναντι στη Ρεάλ και οι πανηγυρισμοί φυσικά κράτησαν μέχρι την επόμενη μέρα. Σε αυτούς πια, πρωταγωνιστής ήταν και ο επί χόρτου πρωταγωνιστής της «Μπάρτσα» στη φετινή σεζόν, Λαμίν Γιαμάλ…

Ο 18χρονος επιθετικός δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού απέναντι στη Ρεάλ, τράβηξε όμως και πάλι πάνω του όλα τα βλέμματα στη φιέστα τίτλου, με το ανοιχτό πούλμαν στους δρόμους της Βαρκελώνης.

Κατά τη διάρκεια της «παρέλασης» λοιπόν, ο εξτρέμ των Καταλανών πανηγύρισε έξαλλα τον τίτλο και σε κάποιο σημείο, εμφανίστηκε να κρατάει και τη σημαία της Παλαιστίνης, με την εικόνα να κάνει το γύρω του διαδικτύου και να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στα social media.

Δείτε το στιγμιότυπο με τον Γιαμάλ και τη σημαία της Παλαιστίνης

Video: Lamine Yamal raising the the flag of Palestine. pic.twitter.com/PwELM6aT8u 🇵🇸 — barcacentre (@barcacentre) May 11, 2026

Πέρα από αυτό όμως, εντύπωση προκάλεσε και το μπλουζάκι του, το οποίο μάλιστα φρόντισε να ποζάρει on camera, με τη φράση «Thank God I’m not a Madridista» στα αγγλικά, δηλαδή «Δόξα τω Θεώ που δεν είμαι Μαδριλένος», θέλοντας έτσι να συνεχίσει να… στρίβει το μαχαίρι στις ήδη πολλές ανοιχτές πληγές της Ρεάλ Μαδρίτης την τελευταία διετία κατά την οποία άλλωστε πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.