Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!

Πρωταθλήτρια Ισπανίας για 29η φορά στην ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη, στέφθηκε το βράδυ της Κυριακής η Μπαρτσελόνα.Οι «μπλαουγκράνα» έκαναν φιέστα τίτλου στο «Καμπ Νου» με… επίτιμη καλεσμένη τη Ρεάλ Μαδρίτης, νίκησαν τη «Βασίλισσα» 2-0 στο «classico» της 35ης αγωνιστικής και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της La Liga, ξέφυγαν στο +14, κατακτώντας και μαθηματικά τον τίτλο.

Έτσι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ -που πενθεί για τον θάνατο του πατέρα του- ολοκλήρωσε πανηγυρικά μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν, με δύο τρόπαια, έχοντας ήδη νικήσει τη Ρεάλ και στον τελικό του Σούπερ Καπ. Για την ακρίβεια, η «Μπάρτσα» έχει κυριαρχήσει πλήρως επί της μεγάλης της αντιπάλου την τελευταία διετία, αφού έφτασε τις 6 νίκες σε 7 classico, με τις τρεις από αυτές να είναι σε τελικούς (σ.σ. το φετινό Σούπερ Καπ και πέρσι σε Σούπερ Καπ και Κύπελλο) και την τελευταία σε… φιέστα εξασφάλισης του τίτλου!

Για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο ντέρμπι αυτό κατέβηκε με 9 Ισπανούς στην αρχική της ενδεκάδα, αριθμός ρεκόρ για τον 21ο αιώνα για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες σε «classico».

9 – Hans-Dieter Flick apuesta por un once inicial del @FCBarcelona_es 🔵🔴 con nueve jugadores españoles, récord de un equipo en un duelo de #ElClásico en @LaLiga en todo el siglo XXI. Pasión. pic.twitter.com/OFHGvDKL0j — OptaJose (@OptaJose) May 10, 2026

Από την πλευρά της, η «Βασίλισσα», που ουδέποτε στο ματς έδειξε ικανή να διεκδικήσει τη νίκη και να παρατείνει έτσι τη στέψη της μεγάλης της αντιπάλου, ολοκλήρωσε και επίσημα την δική της άτιτλη διετία. Και όλα αυτά, την ώρα που διανύει μια ιστορική κρίση στις τάξεις της, με τα… πάντα να μυρίζουν «μπαρούτι» και κανείς -μέχρι τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ- να μην θεωρείται βέβαιος για το μέλλον της.

Δύο γρήγορα γκολ και… τέλος

Το ματς, επί της ουσίας, κρίθηκε στο πρώτο εικοσάλεπτο, με τη Μπαρτσελόνα να βγαίνει φουριόζα και να σκοράρει δις. Στο 9′, ο Μάρκους Ράσφορντ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με μια απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ. Με αυτό το γκολ ο Άγγλος έγινε ο πρώτος παίκτης της Μπαρτσελόνα μετά τον Λιονέλ Μέσι πίσω στο 2012 που σκοράρει με φάουλ για τους «μπλαουγκράνα» σε «classico».

1 – Marcus Rashford is the first Barcelona player to score a free-kick against Real Madrid since Lionel Messi in October 2012. Classic. pic.twitter.com/g14ynFmeTw — OptaJoe (@OptaJoe) May 10, 2026

3 – Tercer gol de falta directa del @FCBarcelona_es 🔵🔴 ante el Real Madrid en cualquier competición en el siglo XXI, con el anterior siendo en octubre de 2012, también en @LaLiga y en el Camp Nou, de Lionel Messi. Ángulo.#ElClásico pic.twitter.com/E89dgsKKSA — OptaJose (@OptaJose) May 10, 2026

Εννιά λεπτά αργότερα, στο 18′, οι Καταλανοί ανέβασαν τον δείκτη του σκορ, όταν ο Φερμίν έκανε ωραία μπαλιά στην περιοχή, ο Όλμο βρήκε με τακουνάκι τον Φεράν Τόρες και αυτός ολοκλήρωσε με κοντινό δυνατό σουτ την υπέροχη φάση, γράφοντας το 2-0. Δύο τελικές, δύο γκολ στο σημείο αυτό η «Μπάρτσα»!

Για αρκετή ώρα στη συνέχεια οι γηπεδούχοι έριξαν τους ρυθμούς του αγώνα, με μοναδική μεγάλη φάση το χαμένο τετ-α-τετ του Γκονθάλο για τη Ρεάλ στο 22′, στην καλύτερη στιγμή της για να μπει ξανά στο ματς. Στο 38′, χαμένο τετ-α-τετ για το 3-0 είχε και ο Ράσφορντ στην αντεπίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο πια, νέο τετ-α-τετ για τη Μπαρτσελόνα στο 57′ με τον Κουρτουά να νικά τον Φεράν, μετά από υπέροχη μπαλιά του Κανσέλο στον κενό χώρο.

Ως το φινάλε, υπήρξε μια καλή ευκαιρία για τον Βινίσιους στο 65′, άλλες δύο για τον Λεβαντόφσκι στο 82′ και το 84′ και ελάχιστες άλλες αξιόλογες φάσεις, με τη μοίρα του αγώνα να έχει ήδη κριθεί. Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τη Μπαρτσελόνα να πανηγυρίζει έναν πανάξιο τίτλο!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζ. Γκαρσία, Κανσέλο, Μαρτίν, Κουμπαρσί, Ε. Γκαρσία, Πέδρι, Γκάβι (77′ Μπερνάλ), Φερμίν Λόπες (88′ Μπαλντέ), Όλμο (64′ Ντε Γιονγκ), Ράσφορντ (64′ Ραφίνια), Φεράν Τόρες (77′ Λεβαντόφσκι).

Ρεάλ Μαδρίτης (Άλβαρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Φ. Γκαρθία, Ρούντιγκερ, Ασένσιο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (70′ Πιτάρτς), Βινίσιους, Μπέλινγχαμ, Ντίας (79′ Μασταντουόνο), Γκονθάλο Γκαρθία (79′ Παλάθιος).

Διαιτητής: Αλεχάντρο Ερνάντεθ