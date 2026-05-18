Τζόκερ: Στην Κύπρο το χρυσό δελτίο των 11,6 εκατ. ευρώ

Πλουσιότερος κατά 11,6 εκατομμύρια ευρώ έγινε ένας υπερτυχερός του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής.

Το χρυσό δελτίο στο Τζόκερ συμπληρώθηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία.

Οι τυχεροί αριθμοί που χάρισαν τα 11,6 εκατ. ευρώ ήταν: 5, 32, 33 , 36 , 40 και Τζόκερ το 8.

Η επόμενη κλήρωση για το Τζόκερ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη με το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας να τουλάχιστον είναι €1.000.000.