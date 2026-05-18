Κοινό πρότυπο ασφαλείας για όλα τα πανεπιστήμια
Ελλάδα 18 Μαΐου 2026, 06:00

Κοινό πρότυπο ασφαλείας για όλα τα πανεπιστήμια

Τα πρόσφατα βίαια επεισόδια καθιστούν επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των ΑΕΙ

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Η συζήτηση για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την παραμονή των φετινών φοιτητικών εκλογών (τυχαίο άραγε;) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν τραυματισμοί, και στις δύο περιπτώσεις έγιναν προσαγωγές.

Τα γεγονότα στο ΑΠΘ «θύμισαν» παλιότερες καταστάσεις και όμως, έχουν μεσολαβήσει πολλά

Θυμίζουμε ότι στο Αριστοτέλειο μια ομάδα κρανοφόρων επιτέθηκε χτυπώντας με μένος μέλη μιας φοιτητικής παράταξης, των ΕΑΑΚ, σπάζοντας το προεκλογικό τραπεζάκι και καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Επτά φοιτητές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο – ο ένας παρέμεινε για νοσηλεία.

Προσήχθησαν 39 άτομα, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου δέκα άτομα με κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλες μπήκαν από την κάτω πύλη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η Αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές.

Τι έχει αλλάξει

Τα γεγονότα «θύμισαν» παλιότερες καταστάσεις. Κι όμως, έχουν μεσολαβήσει πολλά. Πρώτα από όλα, η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου το 2019.

Δεύτερον, η ψήφιση του νέου Νόμου 5224 πέρυσι το καλοκαίρι για την ασφάλεια και την προστασία των ΑΕΙ, στον οποίο προβλέπονται από την υποχρεωτική χρήση συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, συστημάτων βιντεοπαρατήρησης (με την εξαίρεση κάποιων χώρων) κ.λπ. μέχρι τη συγκρότηση μονάδας και επιτροπής ασφαλείας και προστασίας ΑΕΙ κ.λπ. αλλά και τη σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόληψη φαινομένων βίας εντός των ΑΕΙ.

Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα όφειλε να καταθέσει μέχρι το τέλος του 2025 στο υπουργείο Παιδείας το σχέδιο ασφαλείας του – κάτι που έγινε. Η επόμενη φάση που προβλέπεται είναι η εκπόνηση κοινού προτύπου ασφαλείας για όλα τα πανεπιστήμια, με βάση το οποίο θα γίνει η επικαιροποίηση των σχεδίων.

Παράλληλα, σε πέντε πανεπιστήμια, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο, βρίσκεται σε εξέλιξη επιτόπια αξιολόγηση των αναγκών ασφαλείας των συγκεκριμένων ΑΕΙ, με τη συνδρομή του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη).

Πηγές από πλευράς υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα, επεσήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η λειτουργία των πανεπιστημίων διέπεται από το αυτοδιοίκητο, καθώς επίσης και ότι με τον νέο Νόμο 5224/2025 παρέχονται «όλα τα εργαλεία που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της στιβαρής αντιμετώπισης φαινομένων βίας και ανομίας εντός των χώρων του πανεπιστημίου».

Οι ίδιες πηγές σημείωναν, παράλληλα, ότι «η προμήθεια της υλικοτεχνικής υποδομής υπόκειται στους κανόνες των δημόσιων συμβάσεων προκειμένου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, γεγονός που επιφέρει σχετικές καθυστερήσεις».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
