Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Eξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν πάνω από έξι κιλά κάνναβης

Eγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έγινε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 4 άνδρες, ηλικίας 22, 27, 36 και 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Oι συναλλαγές γίνονταν κοντά στις φοιτητικές εστίες

Κομβικό σημείο της δράσης της οργάνωσης, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, αποτελεί ο καθορισμός σημείου «πώλησης» των ναρκωτικών ουσιών πλησίον των φοιτητικών εστιών της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου και εντός πάρκου με δέντρα προκειμένου να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός της δράσης τους από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο 27χρονος, ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας επισκεπτόταν το σημείο όπου η οργάνωση διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες, επιτηρώντας – εποπτεύοντας τη διαδικασία των αγοραπωλησιών, ενώ πραγματοποιούσε και έλεγχο σχετικά με το απόθεμα των προς πώληση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, παραλάμβανε τα κέρδη από τις διακινηθείσες ναρκωτικές ουσίες, ενώ προμήθευε τον 49χρονο με τις υπό διακίνηση ναρκωτικές ουσίες.

Ο 36χρονος και ο 22χρονος είχαν ως ρόλο τον επιμερισμό των υπό διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάθεση αυτών στον 49χρονο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραλάμβαναν κατ’ εντολή του 27χρονου τα κέρδη από τις διακινηθείσες ναρκωτικές ουσίες.

Ο 49χρονος είχε τον αποκλειστικό ρόλο του «πωλητή» των ναρκωτικών ουσιών. Επί καθημερινής βάσεως παρέμενε σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο σημείο διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών που είχε ορισθεί από την οργάνωση, ενώ παρέδιδε τα χρηματικά ποσά που είχε εισπράξει από τις διακινηθείσες ναρκωτικές ουσίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Για την εξακρίβωση της δράσης τους, αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, υποδυόμενος τον πελάτη, μετέβη στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών ουσιών όπου τον προσέγγισε ο 49χρονος «πωλητής» και του προσέφερε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Από έρευνες στις οικίες των τεσσάρων συλληφθέντων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κιλά και 26 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 24,5 γραμμ. κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 24.595 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής δράσης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.