Πάτρα: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 900.000 ευρώ – Δύο συλλήψεις από το Λιμενικό
Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου εντοπίστηκαν σε φορτηγό και κατασχέθηκαν περίπου 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk και πάνω από 21 κιλά χασίς στην Πάτρα
Χειροπέδες σε δύο Έλληνες που κατηγορούνται για διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, πέρασαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πατρας. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 61 και 45 ετών και η σύλληψη έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Λιμενικού.
Κατά τον έλεγχο φορτηγού οχήματος στην ανατολική προβλήτα Ρίου, που είχε αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής Αντίρριο–Ρίο, εντοπίστηκαν με τη βοήθεια σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών μεγάλες ποσότητες κάνναβης, κρυμμένες στο φορτίο.
Το φορτηγό με τα ναρκωτικά
Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν περίπου 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk και πάνω από 21 κιλά χασίς. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη επί τόπου.
Στη συνέχεια, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής, συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε αποθήκη για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Από την έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν έγγραφα, ετικέτες εταιρειών και χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ.
Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε τουλάχιστον 900.000 ευρώ. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.
