Εντοπίστηκε όχημα στην Ομόνοια με 45 κιλά κάνναβης – Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε στούντιο ηχογράφησης
Συνελήφθησαν 2 διακινητές στην κατοχή των οποίων εκτός από τα ναρκωτικά, εντοπίστηκε και το χρηματικό ποσό των 14.455 ευρώ
Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (7-1-2026), στην περιοχή της Ομόνοιας, 2 αλλοδαποί διακινητές ναρκωτικών ουσιών ηλικίας 32 και 33 ετών, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή της Ομόνοιας εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Χρήματα και ναρκωτικά
Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 14.455 ευρώ, ενώ στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός βαλίτσας, περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.
Στη συνέχεια οι δράστες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου από την περαιτέρω ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών – «καβάτζες».
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ανωτέρω χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- -18- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -9- κιλά και -796- γραμμ. κάνναβης,
- -3- μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,
- πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,
- το χρηματικό ποσό των -1.400- ευρώ,
- το χρηματικό ποσό των -1.130- Τούρκικων λιρών,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- τρίφτης και
- πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
