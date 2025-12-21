newspaper
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Η δράση της συμμορίας που πουλούσε ναρκωτικά σε σχολεία – Οι απειλές και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι
Ελλάδα 21 Δεκεμβρίου 2025 | 10:07

Η δράση της συμμορίας που πουλούσε ναρκωτικά σε σχολεία – Οι απειλές και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

«Αν δεν είσαι σε 5 λεπτά θα φας ξύλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία - Στο φως της δημοσιότητας διάλογοι

Νέες πληροφορίες  βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία στα βόρεια προάστια. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 12 άτομα.

Οι διακινητές δρούσαν κυρίως στις περιοχές: Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας και Άνω Πατησίων. Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι έξι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια».

«Ήταν εδώ σε πλατείες, σε διάφορα σημεία, πήγαιναν διακριτικά και προσπαθούσαν να πουλήσουν ναρκωτικά. Και οι αγοραστές ήταν μικροί…»

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι μαθητές είχαν διακινήσει ναρκωτικά ακόμα και σε πενθήμερη εκδρομή, με την αστυνομία να έχει καταγράψει τις τηλεφωνικές επαφές.

Μαθήτρια του σχολείου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε το πως τα ανήλικα βαποράκια προσπαθούσαν να «ψαρέψουν» πελάτες μέσα στο σχολείο.

«Καθόντουσαν στο προαύλιο και ήρθαν και με έπιασαν. Μου είπαν ότι είναι νέοι στο σχολείο και θα διοργανώσουν ένα πάρτι για να γνωριστούμε… Μετά από λίγο μου είπαν ότι αν θέλω να είμαι πιο χαλαρή έχουν κάτι που θα με κάνει να ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα, με πολύ λίγα χρήματα… Από τότε δεν τους ξαναείδα, κάποιοι συμμαθητές μου, νομίζω αγόρασαν, αλλά δεν ξέρω τι», λέει μαθήτρια στο Star.

Tα «παρατσούκλια» της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

Ηγετικό στέλεχος της συμμορίας είναι ο 20χρονος με το παρατσούκλι «ΦΡΑΤΕΛΟ», ο οποίος κατηγορείται και για οπλοκατοχή.

Κωδικές ονομασίες είχαν και τα ανήλικα μέλη της συμμορίας: Oι 17χρονος «ΠΙΠΗΣ» , ο  «ΝΙΤΣΕ», ο «ΣΟΝΙ» και ο «ΝΙΚΟΛΑ», ο 16χρονος «ΦΑΡΟΥΚ» και ο μικρότερος της συμμορίας, μόλις 15 χρονών, ο «ΦΕΣΙ».

Οι ανήλικοι δρούσαν μεταξύ άλλων και στην κεντρική πλατεία της Φιλαδέλφειας. Συναντούσαν ανηλίκους και τους πουλούσαν ναρκωτικά. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε:

«Ήταν εδώ σε πλατείες, σε διάφορα σημεία, πήγαιναν διακριτικά και προσπαθούσαν να πουλήσουν ναρκωτικά. Και οι αγοραστές ήταν μικροί…» λέει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σπίτια που έκρυβαν ναρκωτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 γραμμ. κοκαΐνης, 28 γραμμ. κάνναβης, 4.800 ευρώ, πολλά κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι ρέπλικα, γεμιστήρας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά.

Οι διάλογοι της συμμορίας και οι απειλές

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι της συμμορίας που κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ. και στους οποίους ακούγονται οι απειλές των ενήλικων κατά των μαθητών που πούλαγαν τα ναρκωτικά.

Ο διάλογος είναι μεταξύ του 20χρονου που είναι ηγετικό στέλεχος και ενός ανηλίκου:

20χρονος: Πού είσαι;
Ανήλικος: Σχολείο
20χρονος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, «έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο». Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.
Ανήλικος: Σε πόση ώρα;
20χρονος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Στις συνομιλίες έχει καταγραφεί και ένα περιστατικό όπου δράστης έσβησε το τσιγάρο του σε άλλο μέλος της συμμορίας.

Από την «σκιαγράφηση» της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι υπήρχαν αυστηροί κανόνες πειθαρχίας όπως πρόστιμα, ξύλο αλλά και βασανιστήρια.

