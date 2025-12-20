Κύκλωμα ναρκωτικών: Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο» και η καβάτζα στη Νέα Χαλκηδόνα

Ένας 20χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Φρατέλο», φέρεται να είναι ο αρχηγός της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε προαύλια σχολείων σε Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια.

«Υπαρχηγός» περιγράφεται ένας 19χρονος με το προσωνύμιο «Ζούμπο» ή «Κοντός». Η δράση τους, όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ξεκίνησε πριν τρεις μήνες, ενώ τα μέλη της εκτιμάται ότι εμπλέκονται ακόμη και σε περισσότερες από 250 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, σε πάρκα, σε πλατείες, έξω από σχολεία, ακόμη και μέσα σε αυτά.

Για την υπόθεση υπενθυμίζεται, έχουν γίνει 12, εκ των οποίων οι 6 ανήλικοι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μαθητές – μέλη της σπείρας, μετέφεραν ναρκωτικά μαζί τους κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Χανιά της Κρήτης, να τα πουλήσουν σε άλλους ανήλικους.

Ο 20χρονος «Φρατέλο» φέρεται να συντόνιζε δύο διαφορετικές επιχειρησιακές ομάδες. Ο 19χρονος «Ζούμπο», φέρεται να είχε μετατρέψει υπόγειο του σπιτιού του ως «καβάτζα» της οργάνωσης, όπου αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, παρουσιάζεται και μία τρίτη επιχειρησιακή ομάδας, η οποία υπάγεται απευθείας στον 19χρονο.

Βασανιστήρια σε περίπτωση ανυπακοής

Στο κύκλωμα φέρεται να υπήρχαν ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες από τα αρχηγικά μέλη.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν τους υπάκουε, τα υψηλότερα σε ιεραρχική θέση μέλη επέβαλλαν ποινή, η οποία ήταν χρηματικό πρόστιμο. Τα μέλη, σύμφωνα με πληροφορίες, το αποκαλούσαν «χρέωμα».

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως διαπιστώθηκε, αρχηγός και υπαρχηγός δεν δίσταζαν ακόμη και να τους χτυπούν.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, έχει καταγραφεί περιστατικό κατά το οποίο μέλος της οργάνωσης υπέστη βασανισμό, καθώς του έσβησαν στο χέρι αναμμένο τσιγάρο και του προκάλεσαν έγκαυμα.

Κατά την επιχείρηση στα σπίτια των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 4.845 ευρώ, πιστόλι τύπου ρέπλικα και σιδηρογροθιά.