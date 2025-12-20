Βούλα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη 69 κιλών
Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές - Ένα κιλό κάνναβη εντοπίστηκε στο κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και τα 68 κιλά στο σπίτι του
Εξήντα εννέα κιλά κάνναβη είχε στην κατοχή του ένας 24χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε με κλεμμένο όχημα και συνελήφθη από την Αστυνομία για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπή.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης εντόπισαν τον νεαρό διακινητή ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Βούλας.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 69 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, εκ των οποίων το ένα κιλό στο όχημα που οδηγούσε ο συλληφθείς και 68 κιλά στην οικία του. Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές.
Εντοπίστηκε σε έλεγχο
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, τις πρωινές ώρες της 18-12-2025, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή της Βούλας, εντόπισαν τον 24χρονο να οδηγεί όχημα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο, στα πίσω καθίσματα του οχήματος, βρέθηκαν δύο νάιλον σακούλες που περιείχαν συνολικά ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσαν σε αυτό και είχε δηλωθεί ως κλαπέν από τον ιδιοκτήτη του στις 15-9-2025 από την περιοχή της Βούλας.
Κατόπιν, ο 24χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.
Τα κατασχεθέντα
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στην οικία και σε αποθήκη του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
-116- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -68- κιλά ακατέργαστης κάνναβης,
μαχαίρι,
-4- ζευγάρια γάντια,
-2- κράνη,
-3- κινητά τηλέφωνα και
κλειδί μοτοσυκλέτας.
Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας εντοπίστηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, για την οποία όπως διαπιστώθηκε είχε δηλωθεί κλοπή στις 5-11-2025 από την περιοχή των Πατησίων, ενώ ακόμα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσε σε αυτή.
Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
