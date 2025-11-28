science
Όλο και περισσότεροι εθίζονται στην κάνναβη καθώς η δραστικότητα αυξάνεται
28 Νοεμβρίου 2025

Τη δεκαετία του 1960, η κάνναβη περιείχε το πολύ 5% τετραϋδροκανναβινόλη. Σήμερα το ποσοστό ξεπερνά το 40% και 3 στους 10 χρήστες εθίζονται.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Μέγκαν Φέλερ κάπνιζε κάνναβη πολλές φορές την ημέρα και δεν μπορούσε να φάει, να κοιμηθεί ή να λειτουργήσει χωρίς το ναρκωτικό της. Εκείνη την περίοδο, όμως, δεν ένιωθε την ανάγκη να ζητήσει βοήθεια.

«Δεν πίστευα ότι η κάνναβη ήταν κάτι σοβαρό» λέει η 24χρονη Αμερικανίδα στο Associated Press.

Η στάση αυτή είναι πλέον συνηθισμένη στις ΗΠΑ. Καθώς όλο και περισσότερες πολιτείες νομιμοποιούν την κάνναβη, η χρήση της έχει γίνει κοινωνικά αποδεκτή, ενώ η δραστικότητα των προϊόντων κάνναβης όλο και αυξάνεται.

Κι όμως, παρόλο που το πρόβλημα διογκώνεται, λίγοι αναζητούν λύση για τον εθισμό που αναπτύσσουν.

Η χρήση κάνναβης από νέους Αμερικανούς έφτασε σε ιστορικό υψηλό τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

«Υπάρχει η διαδεδομένη αντίληψη ότι είναι αδύνατο να εθιστείς. Έχει να κάνει με τον μύθο ότι η κάνναβη είναι ασφαλής, φυσική και αθώα»

Η καθημερινή χρήση κάνναβης ξεπέρασε για πρώτη φορά την καθημερινή χρήση αλκοόλ, με σχεδόν 18 εκατομμύρια Αμερικανούς να αναφέρουν το 2022 ότι χρησιμοποιούσαν μαριχουάνα κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα –μια δραματική αύξηση σε σχέση με τους λιγότερους από ένα εκατομμύριο Αμερικανούς πριν από μια δεκαετία.

Μελέτες δείχνουν μια αντίστοιχη αύξηση στις διαγνώσεις διαταραχής χρήσης κάνναβης, μιας ψυχικής διαταραχής που ορίζεται ως η συνέχιση της χρήσης παρά τις επιπτώσεις στο σπίτι, το σχολείο ή τις σχέσεις.

Περίπου 3 στους 10 χρήστες κάνναβης εκτιμάται ότι αναπτύσσει αυτή τη μορφή εθισμού, παρά την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η κάνναβη δεν είναι εθιστική, δήλωσε η Σμίτα Ντας, ψυχίατρος του Στάνφορντ.

Την ίδια ώρα, η κοινωνική αποδοχή της κάνναβης οδηγεί στον στιγματισμό όσων ζητούν θεραπεία, είπε η Τζένιφερ Έξο του Ιδρύματος «Μπέρι Φορντ» στη Μινεσότα.

«Υπάρχει η διαδεδομένη αντίληψη ότι είναι αδύνατο να εθιστείς. Έχει να κάνει με τον μύθο ότι η κάνναβη είναι ασφαλής, φυσική και αθώα» είπε.

Φυτεία κάνναβης στην Καλιφόρνια, μια από τις πολιτείες που έχουν νομιμοποιήσρι την ψυχαγωγική χρήση (Reuters)

Φυτεία κάνναβης στην Καλιφόρνια, μια από τις πολιτείες που έχουν νομιμοποιήσρι την ψυχαγωγική χρήση (Reuters)

Πιο δραστική, πιο εθιστική

Αν και η κάνναβη δεν είναι τόσο επιβλαβής όσο άλλα ναρκωτικά, η συχνή ή βαριά χρήση έχει συνδεθεί με προβλήματα μάθησης, μνήμης και προσοχής, καθώς και με χρόνια ναυτία και αναπνευστικές παθήσεις για όσους την καπνίζουν.

Κάποιες μελέτες τη συνδέουν επίσης με την πρώιμη εμφάνιση ψύχωσης σε ανθρώπους με γενετική προδιάθεση.

Και το πρόβλημα όλο και διογκώνεται, καθώς η σημερινή κάνναβη δεν μοιάζει με την κάνναβη παλαιότερων δεκαετιών.

Τα «ζελεδάκια» κάνναβης είναι ιδιαίτερα προβληματικά επειδή αργούν να δράσουν και ο χρήστης μπορεί να πάρει μεγαλύτερη δόση

Κάποιοι μπορεί να θυμούνται κόσμο που «κάπνιζε μερικούς μπάφους, έτρωγε και έπεφτε για ύπνο» είπε η Έξο. «Σήμερα όμως η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική».

Τη δεκαετία του 19, η κάνναβη περιείχε λιγότερο από 5% τετραϋδροκανναβινόλη, ή THC, το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό.

Σήμερα, η συγκέντρωση ΤHC στο φυτό μπορεί να φτάνει το 40% ή και περισσότερο, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Κατάχρησης Ουσιών.

Στην αμερικανική αγορά κυκλοφορούν επίσης ηλεκτρονικά τσιγάρα με THC, δημοφιλή μεταξύ των νέων, στα οποία η συγκέντρωση φτάνει έως το 85% THC.

Διαδεδομένη και στην Ευρώπη

Σύμφωνα με φετινή έκθεση του  Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά, η κάνναβη παραμένει το πιο κοινό παράνομο ναρκωτικό στην Ευρώπη.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ιταλία, όπου το 21,5% των νέων 15-34 ετών αναφέρει ότι έχει χρησιμοποιήσει κάνναβη το τελευταίο έτος.

Μετά την Ιταλία, η Κροατία κατατάσσεται δεύτερη με 20,3% και η Ισπανία τρίτη με 19,4% των νέων να αναφέρουν χρήση κάνναβης το τελευταίο έτος.

Τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης μεταξύ των νέων καταγράφονται στην Πορτογαλία (4,9%), την Ελλάδα (4,5%) και την Ουγγαρία (3,4%).

Αδειοδοτημένα καταστήματα κάνναβης ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε πολλές αμερικανικές πολιτείες (Reuters)

Αδειοδοτημένα καταστήματα κάνναβης ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε πολλές αμερικανικές πολιτείες (Reuters)

Αύξηση προσελεύσεων στα επείγοντα

Αν και η κατοχή κάνναβης παραμένει αδίκημα σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, 24 αμερικανικές πολιτείες επιτρέπουν την ψυχαγωγική χρήση και 40 την ιατρική χρήση. Τα αδειοδοτημένα καταστήματα είναι πλέον άφθονα.

Έρευνες συνδέουν τη νομιμοποίηση της κάνναβης με αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα λόγω ταχυπαλμίας, ζάλης, σύγχυσης ή παράνοιας.

«Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη τώρα. Δεν νιώθω αλυσοδεμένη σε κάποια ουσία»

Για παράδειγμα, περυσινή μελέτη διαπίστωνε ότι η νομιμοποίηση στο Μίσιγκαν συνοδεύτηκε από άμεση αύξηση των προσελεύσεων στα επείγοντα για όλες τις ηλικίες, ειδικά για τους μεσήλικες.

Η αύξηση αυτή μπορεί να συνδέεται με την αυξημένη δραστικότητα των προϊόντων κάνναβης, εκτίμησε η Ντας.

Τα βρώσιμα προϊόντα, όπως τα «ζελεδάκια» κάνναβης είναι ιδιαίτερα προβληματικά επειδή αργούν να δράσουν και ο χρήστης μπορεί να πάρει μεγαλύτερη δόση όσο περιμένει.

Η Φέλερ, η 24χρονη πρώην χρήστης, δοκίμασε για πρώτη φορά κάνναβη στην ηλικία των 16 ετών. Γρήγορα σταμάτησε να την καπνίζει και άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά τσιγάρα που μπορούσε να κρύβει στις τσέπες της. Πριν το καταλάβει, χρειαζόταν το ναρκωτικό για να λειτουργήσει στην καθημερινότητά της.

«Για χρόνια ξυπνούσα κάθε πρωί και, μέχρι να αρχίζω να καπνίζω, έκανα συνεχώς εμετό» λέει η ίδια. Αντί να την χρησιμοποιεί για να νιώσει ευφορία, την κάπνιζε «για να φύγουν όλα αυτά τα συμπτώματα».

Η Φέλερ έπινε παράλληλα αλκοόλ και οι γονείς της την έστειλαν σε κέντρο αποτοξίνωσης όταν έγινε 18 ετών. Η κλινική δεν βοήθησε. Και όταν η μητέρα της πέθανε, η χρήση ουσιών επιδεινώθηκε.

Στην ηλικία των 22 ετών, η Φέλερ απευθύνθηκε μόνη της στο Ίδρυμα «Μπέτι Φορντ» για να διακόψει το αλκοόλ, κάτι που κατάφερε.

Συνέχισε να χρησιμοποιεί κάνναβη περιστασιακά, τελικά όμως απευθύνθηκε σε ειδικούς και δεν έχει κάνει χρήση εδώ και έναν χρόνο.

«Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη τώρα. Δεν νιώθω αλυσοδεμένη σε κάποια ουσία» είπε.

Η περίπτωσή της είναι πιθανότατα η εξαίρεση, αφού λίγοι χρήστες ζητούν βοήθεια, δήλωσε ο Μπράιαν Γκρέιβς, ερευνητής του Ατλαντικού Πανεπιστημίου στη Φλόριντα.

Μελέτη που δημοσίευσε φέτος η ομάδα του διαπίστωνε ότι το ποσοστό των χρηστών που υποβάλλονται σε θεραπεία για διαταραχή χρήσης κάνναβης μειώθηκε από το 19% το 2003 στο 13% το 2008.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληγε προηγούμενη μελέτη που απέδιδε την πτώση στη νομιμοποίηση της κάνναβης και την κοινωνική αποδοχή της.

«Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το να βοηθήσουμε τον κόσμο να κατανοήσει το ρίσκο πριν ξεκινήσει τη χρήση» επισήμανε η Έξο.

«Αν αλλάζεις τη ζωή σου λόγω του χόρτου, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα» πρόσθεσε η Φέλερ.

«Υπάρχουν τρόποι να λάβεις βοήθεια. Δεν είσαι μόνος».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
