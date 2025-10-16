Σε ποια χώρα της ΕΕ καταναλώνουν οι νέοι περισσότερη κάνναβη;
Σύμφωνα με τελευταία έκθεση περίπου το 15,4% των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15 έως 34 ετών έκανε χρήση κάνναβης κατά το παρελθόν έτος. Ποια χώρα της ΕΕ βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης;
- Μήπως οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν λόγω δηλητηρίασης από μόλυβδο;
- Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
- Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
- Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA), η Ιταλία έχει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης κάνναβης μεταξύ των νέων στην ΕΕ.
Σύμφωνα με το euronews, η έκθεση αποκαλύπτει ότι το 21,5% των Ιταλών ηλικίας 15 έως 34 ετών χρησιμοποίησε κάνναβη κατά το παρελθόν έτος — περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους ενήλικες.
Μετά την Ιταλία, η Κροατία κατατάσσεται δεύτερη με 20,3% και η Ισπανία τρίτη με 19,4% των νέων να αναφέρουν χρήση κάνναβης κατά την ίδια περίοδο.
Στο άλλο άκρο του φάσματος, τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης κάνναβης μεταξύ των νέων καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (4,9%), την Ελλάδα (4,5%) και την Ουγγαρία (3,4%).
Η κάνναβη παραμένει το πιο κοινό παράνομο ναρκωτικό στην Ευρώπη
Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 15,4% των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15 έως 34 ετών δήλωσαν ότι έκαναν χρήση κάνναβης κατά το παρελθόν έτος, καθιστώντας την μακράν το πιο διαδεδομένο παράνομο ναρκωτικό στην ήπειρο.
Μεταξύ όλων των ενηλίκων ηλικίας 15 έως 64 ετών, περίπου το 8,4% δήλωσαν ότι έκαναν χρήση κάνναβης κατά την ίδια χρονική περίοδο, ενώ περίπου το 1,5% δήλωσαν ότι την καταναλώνουν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά.
Η αγορά κάνναβης στην Ευρώπη εκτιμάται σε περίπου 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με την φυτική κάνναβη και την ρητίνη κάνναβης να παραμένουν οι κυρίαρχες μορφές που καταναλώνονται, παρά την άνοδο νέων προϊόντων κάνναβης.
Η έκθεση επισημαίνει επίσης ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων: οι νέοι άνδρες είναι δύο φορές πιο πιθανό να κάνουν χρήση κάνναβης σε σχέση με τις νέες γυναίκες.
Μεταβαλλόμενες τάσεις μεταξύ των νέων της Ευρώπης
Μεταξύ των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών, το 30% δήλωσε ότι η κάνναβη ήταν η πιο εύκολα προσβάσιμη παράνομη ουσία, ενώ το 13% είχε δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.
Οι τάσεις δείχνουν συνολική μείωση της χρήσης κάνναβης μεταξύ των μαθητών μεταξύ 2003 και 2024 — ένα σημάδι ότι οι προσπάθειες πρόληψης σε όλη την Ευρώπη ενδέχεται να έχουν θετικό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.
- Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
- Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
- Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
- Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
- Σε ποια χώρα της ΕΕ καταναλώνουν οι νέοι περισσότερη κάνναβη;
- Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις