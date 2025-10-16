Σε ποια χώρα της ΕΕ καταναλώνουν οι νέοι περισσότερη κάνναβη;

Σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA), η Ιταλία έχει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης κάνναβης μεταξύ των νέων στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το euronews, η έκθεση αποκαλύπτει ότι το 21,5% των Ιταλών ηλικίας 15 έως 34 ετών χρησιμοποίησε κάνναβη κατά το παρελθόν έτος — περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους ενήλικες.

Μετά την Ιταλία, η Κροατία κατατάσσεται δεύτερη με 20,3% και η Ισπανία τρίτη με 19,4% των νέων να αναφέρουν χρήση κάνναβης κατά την ίδια περίοδο.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης κάνναβης μεταξύ των νέων καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (4,9%), την Ελλάδα (4,5%) και την Ουγγαρία (3,4%).

Η κάνναβη παραμένει το πιο κοινό παράνομο ναρκωτικό στην Ευρώπη

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 15,4% των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15 έως 34 ετών δήλωσαν ότι έκαναν χρήση κάνναβης κατά το παρελθόν έτος, καθιστώντας την μακράν το πιο διαδεδομένο παράνομο ναρκωτικό στην ήπειρο.

Μεταξύ όλων των ενηλίκων ηλικίας 15 έως 64 ετών, περίπου το 8,4% δήλωσαν ότι έκαναν χρήση κάνναβης κατά την ίδια χρονική περίοδο, ενώ περίπου το 1,5% δήλωσαν ότι την καταναλώνουν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά.

Η αγορά κάνναβης στην Ευρώπη εκτιμάται σε περίπου 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με την φυτική κάνναβη και την ρητίνη κάνναβης να παραμένουν οι κυρίαρχες μορφές που καταναλώνονται, παρά την άνοδο νέων προϊόντων κάνναβης.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων: οι νέοι άνδρες είναι δύο φορές πιο πιθανό να κάνουν χρήση κάνναβης σε σχέση με τις νέες γυναίκες.

Μεταβαλλόμενες τάσεις μεταξύ των νέων της Ευρώπης

Μεταξύ των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών, το 30% δήλωσε ότι η κάνναβη ήταν η πιο εύκολα προσβάσιμη παράνομη ουσία, ενώ το 13% είχε δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.

Οι τάσεις δείχνουν συνολική μείωση της χρήσης κάνναβης μεταξύ των μαθητών μεταξύ 2003 και 2024 — ένα σημάδι ότι οι προσπάθειες πρόληψης σε όλη την Ευρώπη ενδέχεται να έχουν θετικό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.