Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία

Δύο ιδιώτες και ένας υπαρχιπυροσβέστης συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, με τις κατηγορίες της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά πουλούσαν κοντά ή μέσα σε σχολεία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα. Το κατηγορητήριο που τους βαραίνει είναι κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προμήθεια και κατοχή ποσότητας ουσιών προς ιδία αποκλειστικώς χρήση.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία ο υπαρχιπυροσβέστης δραστηριοποιείτο στη διακίνηση.

Πώς δρούσαν

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 38χρονος προέβαινε στη συστηματική προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης τύπου «skunk» και κοκαΐνης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Επίσης, διακριβώθηκε η εμπλοκή του και σε πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Βασικός προμηθευτής του ήταν ένας 39χρονος ιδιώτης, ο οποίος σχεδόν καθημερινά προέβαινε σε διακίνηση υψηλής ποιότητας υδροπονικής, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και κοκαΐνης, χρησιμοποιώντας ως χώρο πώλησης και επεξεργασίας την οικία του. Ο 39χρονος, για συγκεκριμένους τακτικούς αγοραστές κοκαΐνης, παρέδιδε ο ίδιος τις ποσότητες σε προκαθορισμένα σημεία.

Ο τρίτος συλληφθείς, ένας 32χρονος ιδιώτης, προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τον 39χρονο, τις οποίες διακινούσε περαιτέρω σε τρίτους. Επίσης, διατηρούσε στην οικία του καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης με τέσσερα δενδρύλλια σε πλήρη ανθοφορία, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ανεμιστήρα, θερμαντική λάμπα, αυτοσχέδιο θάλαμο και φουγάρο).

Το διάστημα από 12 Οκτωβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2025, ο 39χρονος προέβη σε τουλάχιστον 36 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, ο 32χρονος σε τουλάχιστον 5 και ο υπαρχιπυροσβέστης σε τουλάχιστον 3. Η τιμή πώλησης των ναρκωτικών ουσιών ήταν 10 ευρώ ανά γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και 50 ευρώ ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών γίνονταν κατά βάση στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας, πολλές εκ των οποίων εντός σχολικών συγκροτημάτων ή σε χώρους πέριξ αυτών.

Τι κατασχέθηκε

Από τις σωματική έρευνα στους υπόπτους και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 68,4 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 27,06 γραμμαρίων,

χειρόγραφες σημειώσεις,

2 ζυγαριές ακριβείας,

2 μεταλλικοί τρίφτες,

σπόροι κάνναβης,

4 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες, εντός συστήματος ελεγχόμενης ωρίμανσης (υδροπονικής καλλιέργειας),

πλήρως εξοπλισμένο σύστημα ελεγχόμενης ωρίμανσης δενδρυλλίων κάνναβης,

3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.