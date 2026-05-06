Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.
- Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα - Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεαστούν
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 48χρονος δόκιμος μοναχός από τη Σερβία, ο οποίος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, πήδηξε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει τον 48χρονο χθες το μεσημέρι από το λιμάνι της Ουρανούπολης, επειδή δεν αισθανόταν καλά, με ενδείξεις πιθανού καρδιολογικού προβλήματος.
Έλυσε τη ζώνη και άνοιξε την πόρτα
Η πτώση – για την οποία εξετάζεται από τις Αρχές το ενδεχόμενο να έγινε αφού ο Σέρβος μοναχός έλυσε τη ζώνη του – συνέβη κατά τη διακομιδή του και λίγο πριν το ασθενοφόρο φτάσει στον προορισμό του.
Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.
Συνελήφθησαν τα δύο μέλη του πληρώματος
Για το περιστατικό συνελήφθησαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
- Σάντσεθ Μαρτίνεθ: 1) Λάθη-καρμπόν σε δυο αγώνες Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, 2) Κόπηκε από το Μουντιάλ
- Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
- Επιστροφή στο Λονδίνο των 90s – Το κλάμπινγκ, ο απόηχος του AIDS, η άρνηση της ιεραρχίας
- Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
- Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
- Ενική Γυναικών πόλο: Αποκλείστηκε από τα τελικά του World Cup
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις