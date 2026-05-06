Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 48χρονος δόκιμος μοναχός από τη Σερβία, ο οποίος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, πήδηξε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει τον 48χρονο χθες το μεσημέρι από το λιμάνι της Ουρανούπολης, επειδή δεν αισθανόταν καλά, με ενδείξεις πιθανού καρδιολογικού προβλήματος.

Έλυσε τη ζώνη και άνοιξε την πόρτα

Η πτώση – για την οποία εξετάζεται από τις Αρχές το ενδεχόμενο να έγινε αφού ο Σέρβος μοναχός έλυσε τη ζώνη του – συνέβη κατά τη διακομιδή του και λίγο πριν το ασθενοφόρο φτάσει στον προορισμό του.

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Συνελήφθησαν τα δύο μέλη του πληρώματος

Για το περιστατικό συνελήφθησαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.