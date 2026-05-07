Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων χθες Τετάρτη στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο Αζάμ Χαλίλ αλ Χάγια, γιος του ηγετικού στελέχους της Χαμάς, τραυματίστηκε σε μια από τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, ανέφερε στο AFP πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

A girl from Kishko family is devastated by the killing of her brother in an Israeli occupation attack that targeted civilians at the Salah Al-Din Al-Ayyubi Mosque junction in the Zeitoun neighborhood, east of Gaza City. Three people of the same family were digging a sewage pit… pic.twitter.com/uy7PoI2Emx — Quds News Network (@QudsNen) May 6, 2026

Πέντε νεκροί ήταν ο απολογισμός δύο ισραηλινών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας, όπως ανέφεραν υγειονομικοί στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ.

⚡️Gaza sources: Israeli bombing targeted a displaced family tent near Salah Al-Din Mosque in the Zaytoun neighborhood, southeast of Gaza City, resulting in casualties pic.twitter.com/IBCdDzcLGI — Warfare Analysis (@warfareanalysis) May 6, 2026

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα διευκρίνισε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν αξιωματικός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει.

This evening, Israeli occupation airforces launched an attack near Salah Al-Din Al-Ayyubi Mosque junction in the Zeitoun neighborhood, east of Gaza City. The strike killed three people of the same family while they were digging a sewage pit to relieve themselves as they are take… pic.twitter.com/datfdmFRYg — Quds News Network (@QudsNen) May 6, 2026

Εκατοντάδες νεκροί

Τουλάχιστον 837 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Από την ισραηλινή πλευρά, πέντε στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στο ίδιο διάστημα.

A Palestinian family broke down in tears as they mourned their child, who was killed in an Israeli airstrike targeting a police point in the Al-Nasr neighborhood of eastern Gaza City, pic.twitter.com/gU209XgO9G — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 6, 2026

Πηγή: ΑΠΕ