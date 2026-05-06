Πτώμα βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη

Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, το απόγευμα μέσα σε ένα φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα στο σημείο έσπευσαν οι αρχές καθώς ειδοποιήθηκαν από πολίτη στις 16:30 όπου και απέκλεισαν τον χώρο για να γίνει η ανάσυρση του πτώματος.

Πιθανόν επρόκειτο για άστεγο

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το voria.gr, πιθανότατα πρόκειται για άστεγο άτομο ενώ από τις πρώτες εκτιμήσεις δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Την έρευνα για την υπόθεση διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Τούμπας.