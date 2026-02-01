Νέα Πέραμος: Η στιγμή της αρπαγής του 27χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος – Προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές με τον εντοπισμό σορού στη Νέα Πέραμο το μεσημέρι της Κυριακής. Συγκεκριμένα, σορός ενός 27χρονου άντρα εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα από διερχόμενο ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής από αγνώστους έξω από σπίτι δικού του ανθρώπου στην Ελευσίνα πριν από μερικές μέρες. Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του.

Σε αυτό φαίνονται δύο άντρες, ο ένας μάλιστα οπλοφορεί, να βάζουν μέσα στο όχημά τους τον 27χρονο. Όπως διαπιστώθηκε, οι πινακίδες του αυτοκινήτου ήταν κλεμμένες.

Όλα συνέβησαν έξω από το σπίτι της συντρόφου του 27χρονου. Όταν εκείνος της χτύπησε το κουδούνι αλλά δεν ανέβηκε πάνω στο σπίτι, η κοπέλα κατέβηκε κάτω και αφού διαπίστωσε πως δεν ήταν εκεί πήγε στις Αρχές καθώς ανησύχησε.

Προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αρχικά υπήρχε μια στάση αναμονής από πλευράς αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή για λύτρα, καθώς η οικογένεια του νεαρού είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές.

Κλεμμένο το ΙΧ

Μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη. Οι αξιωματικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.