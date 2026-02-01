newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Ελλάδα 01 Φεβρουαρίου 2026, 21:36

Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου το μεσημέρι από διερχόμενο μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη. Οι αξιωματικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή, όπως επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αρχικά υπήρχε μια στάση αναμονής από πλευράς αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή για λύτρα, καθώς η οικογένεια του νεαρού είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές.

Διαφορές οικονομικής φύσεως φέρεται ως αιτία της αρπαγής

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.

World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση
Τι είπε στο in 01.02.26

Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε στο in, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις
Hellenic Train 01.02.26

Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις

Η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17:00, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στις Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κινηματογραφική ληστεία στην Παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Τι συνέβη 01.02.26

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πωλητής κοσμημάτων, σταμάτησε στο πρατήριο  για να ελέγξει τον αέρα ελαστικά του όταν τον πλησίασε ένα αμάξι. Τότε ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητο του πωλητή, άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε να φύγει.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Σήμερα 01.02.26

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Κόσμος 01.02.26

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επρόκειτο να γίνουν Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, αλλα αναβλήθηκαν λόγω της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι η συνάντηση θα γίνει 4-5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
Σύμβολικές χειρονομίες; 01.02.26

Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της

Η απαίτηση για επιστροφή των πολύτιμων ακτικειμένων από την Γαλλία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν να ζητούν πίσω τα έργα που τους ανήκουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου

Η εταιρεία DTEK -ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία- ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε με πέναλτι το νικητήριο γκολ (3-2) της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και είναι το 22ο σε 22 αγωνιστικές, κάτι που είχαν πετύχει και οι Μέσι, Ρονάλντο

Βάιος Μπαλάφας
Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»
Συσπείρωση 01.02.26

Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»

Αν και οι κριτικές το έχουν χλευάσει το ντοκιμαντέρ Μelania δείχνει τα δόντια του στο box office και διαψεύδει τους πάντες με τη Μελάνια Τραμπ να αναδεικνύεται σε αναπάντεχο φαινόμενο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απίστευτο κι όμως αληθινό
On Field 01.02.26

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Οι νέοι έκαναν τη διαφορά στη Λεωφόρο
Super League 01.02.26

Οι νέοι έκαναν τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό

Αντίνο-Κοντούρης έδωσαν ταχύτητα στον Παναθηναϊκό, Τεττέη, Σβιντέρσκι και Ταμπόρδα σκόραρε και έφεραν το 3-0 κατά της Κηφισιάς. Αποβλήθηκε ο Πετκόφ στο δεύτερο ημίχρονο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία
Τέσσερα χρόνια μετά 01.02.26

Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισήμανε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
«Το μυστικό» 01.02.26

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σύνταξη
