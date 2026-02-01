Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου, στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., τον άνδρα εντόπισε λίγο μετά τις 15:00 ένας περιπατητής μέσα σε ένα ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Εξετάζεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας

Από την αστυνομία εξετάζεται το σενάριο αν επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.