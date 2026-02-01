Νέα Πέραμος: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., τον άνδρα εντόπισε λίγο μετά τις 15:00 ένας περιπατητής στη Νέα Πέραμο μέσα σε ένα ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές.
Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου, στην περιοχή της Νέας Περάμου.
Εξετάζεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας
Από την αστυνομία εξετάζεται το σενάριο αν επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
