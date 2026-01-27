Τραγωδία στα Τζουμέρκα – 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα
Τραγικό συμβάν σημειώθηκε στα Άγναντα, στα Κεντρικά Τζουμέρκα, όταν ένας 55χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα.
Ένας 55χρονος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τη Δευτέρα (26.01.2026) σε χωριό στα Τζουμέρκα, βρέθηκε νεκρός σε ρέμα.
Η σορός του 55χρονου βρέθηκε σε ρέμα στην ΤΚ Αγνάντων στα Κεντρικά Τζουμέρκα, λίγες ώρες αφότου ο αδελφός του δήλωσε την εξαφάνισή του. Το τελευταίο στίγμα του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε τη Δευτέρα, όταν πέρασε από το καφενείο του χωριού και στη συνέχεια ξεκίνησε να περπατά πεζός.
Οι ώρες περνούσαν αλλά ο 55χρονος δεν επέστρεφε σπίτι του. Έτσι ο αδελφός του ξεκίνησε να τον αναζητά και ειδοποίησε τις αρχές.
Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική η οποία εντόπισε σήμερα το πρωί τον 55χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Η σορός μεταφέρθηκε με φορείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομισθεί στο ΠΓΝΙ.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αναδείξει η ιατροδικαστική εξέταση.
