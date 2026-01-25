Πάτρα: Νεκρός πρώην προπονητής μετά από φωτιά στο σπίτι του
Η φωτιά ξεκίνησε μετά από έκρηξη στο σπίτι του προπονητή
Θρήνος επικρατεί στην Πάτρα, μετά την είδηση ότι γνωστός πρώην προπονητής βρήκε τραγικό θάνατο.
Πρόκειται για τον πρώην διαιτητή βόλεϊ, Σάββα Ιορδανίδη, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις Δαφνές στον Καστελλόκαμπο στην Πάτρα σήμερα Κυριακή.
Πως ξεκίνησε η φωτιά
Σύμφωνα με το tempo24.gr, μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι.
Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τον 75χρονο ιδιοκτήτη έγκαιρα.
Η πυρκαγιά φέρεται ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά. Ο κρότος που ακούστηκε ήταν από γκαζάκια που είχε ο ιδιοκτήτης στο χώρο.
Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης συνεχίζονται.
