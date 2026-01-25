Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς σε φούρνο – ζαχαροπλαστείο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Αγίου Μελετίου, καθώς και στο ύψος της οδού Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.