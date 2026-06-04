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Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Νάσο Αθανασίου, τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή που έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουνίου.

Εκτός από τους συγγενείς και τους φίλους του, το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου είπε σύσσωμος ο δημοσιογραφικός και πολιτικός κόσμος.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Δείτε βίντεο:

Παλιοί συνάδελφοι και πολλά πολιτικά πρόσωπα έδωσαν το παρών στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου, ενώ στεφάνια έστειλαν πολιτικά κόμματα και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ήταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην υπουργός Παιδείας και δημοσιογράφος Νίκος Φίλης, ο πρώην υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού και δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ κ.ά.

Δείτε φωτογραφίες:

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον Νάσο Αθανασίου

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών.

Ο Νάσος Αθανασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, όμως ήταν η δημοσιογραφία που τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΡΤ το 1974, ενώ συμμετείχε στις αξέχαστες ενημερωτικές εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης «Κάθε Μεσημέρι» και «Τρεις στον αέρα». Με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Τ/Σ «Mega Channel» και τον Ρ/Σ «FLASH 9,61». Εργάσθηκε, επίσης, στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΕΘΝΟΣ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και στα περιοδικά «ΕΝΑ» και «ΕΙΚΟΝΕΣ».

Από το 2012 έως και το 2023 διετέλεσε Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Νάσος Αθανασίου διέγραψε μια λαμπρή διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία. Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής, υπήρξε δημοσιογράφος που αναδείκνυε τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια και επιμονή. Μακριά από λαϊκισμούς, ασκούσε έντιμη και ουσιαστική κριτική μέσα από τις εκπομπές και τα γραπτά του.

Αφοσιωμένος στο έργο του – παρά τη δημόσια προβολή που είχε ως πρόσωπο αναφοράς- υπήρξε σεμνός, ταπεινός όσο κανένας και ειλικρινά συναδελφικός, χωρίς καμία έπαρση ή σνομπισμό. Τίμησε με την παρουσία του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και στάθηκε πάντοτε δίπλα στην Ένωση και τους συναδέλφους.

Το Δ.Σ. της Ενώσεως με σεβασμό αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται τη σύζυγό του Εύη και τα παιδιά του Τίμο και Ελένη».