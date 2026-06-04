science
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
science

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H ΑΙ σύντομα θα χρειάζεται περισσότερο νερό από ό,τι ο παγκόσμιος πληθυσμός
Περιβάλλον 04 Ιουνίου 2026, 17:44

H ΑΙ σύντομα θα χρειάζεται περισσότερο νερό από ό,τι ο παγκόσμιος πληθυσμός

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού θα διπλασιαστεί έως το 2030, προειδοποεί έκθεση του ΟΗΕ για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) έχουν ήδη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας μεγάλης χώρας, προειδοποιεί έκθεση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία η κατανάλωση νερού από τα data centers σύντομα θα ξεπεράσει τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού σε πόσιμο νερό.

«Η δημόσια συζήτηση για την ΑI συχνά αντιμετωπίζει την ΑΙ ως λογισμικό, όμως η ΑΙ είναι επίσης φυσικές υποδομές: κέντρα δεδομένων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα ψύξης, δίκτυα μεταφοράς, τσιπ, ορυκτά, γη και νερό» δήλωσε ο Κάβε Μαντάνι, επικεφαλής της έκθεσης του Πανεπιστημίου του ΟΗΕ.

Το 2025, τα κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο κατανάλωσαν 448 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, από τις οποίες το 20% αντιστοιχεί στις υπηρεσίες ΑΙ. Αν ήταν χώρα, τα data center θα έρχονταν 11α σε κατανάλωση, πάνω από τη Σαουδική Αραβία και κάτω από τη Γαλλία.

Έως το 2030, οι υπηρεσίες ΑΙ εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν στο 40% της κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων, η οποία μέχρι τότε θα έχει διπλασιαστεί στις 945 TWh, όσο η ετήσια κατανάλωση της Ιαπωνίας.

Η δε κατανάλωση νερού για συστήματα ψύξης θα εκτοξευτεί στα 9,3 τρισεκατομμύρια λίτρα ανά έτος, ποσότητα που θα κάλυπτε τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού των 8,1 δισ. ανθρώπων για πάνω από ενάμιση χρόνο.

Η έκθεση τονίζει ότι, παρόλο που ένα μέρος του νερού αυτού ανακυκλώνεται, «η μεγάλης κλίμακα άντληση μπορεί να ασκήσει πιέσεις στους υπόγειους υδροφορείς ακόμα και αν ένα μέρος του νερού επιστρέψει, ειδικά στις άνυδρες περιοχές».

Κέντρο δεδομένων στη Βιρτζίνια. Κάποια σχεδιαζόμενα data center θα έχουν ισχύ γύρω στο 1 γιγαβάτ (Reuters)

Κέντρο δεδομένων στη Βιρτζίνια. Κάποια σχεδιαζόμενα data center θα έχουν ισχύ γύρω στο 1 γιγαβάτ (Reuters)

Σημαντικές είναι επίσης οι απαιτήσεις σε γη, καθώς το αποτύπωμα των data center θα ξεπεράσει τα 14.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερο από τη συνολική έκταση της Κρήτης, της Εύβοιας και της Λέσβου.

Ανάλογα με το εάν οι ανάγκες σε ενέργεια καλυφθούν από ΑΠΕ, πυρηνικούς σταθμούς ή ορυκτά καύσιμα, οι εκπομπές του κλάδου θα φτάσουν το 2030 τους 400 εκατομμύρια τόνους, νούμερο συγκρίσιμο με τις ετήσιες εκπομπές της Βρετανίας.

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει τις απώλειες στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, όμως παρόλα αυτά η ζήτηση σε ενέργεια θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επενδύσεις σε ΑΙ το 2026 εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα 2,5 τρισ. δολάρια, ποσό που μέχρι το 2030 θα φτάσει τα 5 τρισ.

Όπως προειδοποίησε ο Μαντάνι, ο επικεφαλής της έκθεσης, «αυτή τη στιγμή ο ανταγωνισμός για ταχύτερη ανάπτυξη επισκιάζει τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης».

Όσο μεγαλύτερο είναι το prompt που εισάγει ο χρήστης στο ChatGPT, τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωση ενέργειας.

Όσο μεγαλύτερο είναι το prompt που εισάγει ο χρήστης στο ChatGPT, τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωση ενέργειας.

Πόσο κοστίζει μια ερώτηση στο ChatGPT

Σύμφωνα με την έκθεση, τεράστιες ποσότητες ενέργειας απαιτούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων ΑΙ. Το GPT-3 της OpenAI χρειάστηκε 1,3 γιγαβατώρες, ενώ το GPT-4 μπορεί να έφτασε τις 70.

Μετά την εκπαίδευση του μοντέλου, ενέργεια απαιτείται για το λεγόμενο inference, τη συνεχή λειτουργία του μοντέλου για την απάντηση των ερωτημάτων των χρηστών.

Σήμερα, εκτιμά η έκθεση, το ChatGPT απαντά σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια prompts την ημέρα και καταναλώνει 383 γιγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος, ποσό αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες τριών εκατ. ανθρώπων στην υποσαχάρια Αφρική.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα υποβάλλοντας πιο σύντομες ερωτήσεις.

Η μείωση των λέξεων ενός prompt κατά 30% μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25%.

«Αν είστε υπερβολικά ευγενικοί, αυτό το έξτρα ΄ευχαριστώ’ που γράφετε μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά» επισήμανε ο Μαντάνι.

«Πρέπει να είστε ακριβείς και σύντομοι» συνέστησε.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Business
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream science
Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση
AI 02.06.26

Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση

Καθώς νέα πανίσχυρα συστήματα κυβερνοασφάλειας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης όπως το Mythos, βγαίνουν ελεύθερα προς χρήση, οι ΗΠΑ αρχίζουν και επιζητούν τον έλεγχο της αγοράς

Σύνταξη
Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
AI 28.05.26

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid - Τι έδειξε μελέτη με AI

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ ανοίγει πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την αλλαγή κυβέρνησης – «Οι φίλοι μας επιστρέφουν στην εξουσία»
Στη Λιουμπιάνα 04.06.26

Το Ισραήλ ανοίγει πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την αλλαγή κυβέρνησης – «Οι φίλοι μας επιστρέφουν στην εξουσία»

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω πως το Ισραήλ θα ανοίξει την πρώτη πρεσβεία του στη Λιουμπλιάνα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ

Σύνταξη
Εξιτήριο στον 50χρονο καβοδέτη που τραυματίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Επικοινώνησε μαζί του ο Κικίλιας
Πολιτική 04.06.26

Εξιτήριο στον 50χρονο καβοδέτη που τραυματίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Επικοινώνησε μαζί του ο Κικίλιας

Ο 50χρονος καβοδέτης τραυματίστηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος».

Σύνταξη
Γιατί η Ντούα Λίπα θέλησε να παντρευτεί σε ένα μαφιόζικο παλάτι της Σικελίας;
Αντίο Κόζα Νόστρα 04.06.26

Γιατί η Ντούα Λίπα θέλησε να παντρευτεί σε ένα μαφιόζικο παλάτι της Σικελίας;

Το πρώην κρησφύγετο της μαφίας, ένα κτίσμα του 18ου αιώνα, άφησε πίσω του το αιματηρό παρελθόν του για να υποδεχτεί τη Ντούα Λίπα και τον νέο σύζυγό της, τον ηθοποιό, Κάλουμ Τέρνερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η American Airlines αναστέλλει καλοκαιρινά δρομολόγια – Αιτία, το αυξημένο κόστος των καυσίμων
Πόλεμος στο Ιράν 04.06.26

Η American Airlines αναστέλλει καλοκαιρινά δρομολόγια – Αιτία, το αυξημένο κόστος των καυσίμων

Αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν ακυρώσει πολλές πτήσεις ή έχουν μειώσει παρόμοια χρονοδιαγράμματα τους επόμενους μήνες. Στο κόστος των καυσίμων έχουν αποδώσει επίσης την αύξηση των τελών και μείωση άλλων προνομίων.

Σύνταξη
Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Εξαιρετική για 50 λεπτά η Εθνική, αρνήθηκε να ηττηθεί στο τέλος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.06.26

Εξαιρετική για 50 λεπτά η Εθνική, αρνήθηκε να ηττηθεί στο τέλος (2-2)

Η Εθνική μας ήταν εξαιρετική για 50 λεπτά κόντρα στην Σουηδία, προηγήθηκε, είχε δύο δοκάρια, ενώ και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ εξαιτίας του απίθανου Αλί, δεν το παράτησε και ισοφάρισε με… buzzer beater του Μασούρα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Φτάνουν οι μάχες»: Ο Ζελένσκι ζητά από τον Πούτιν να συναντηθούν και να λήξουν τον πόλεμο
Ανοιχτή επιστολή 04.06.26 Upd: 22:26

«Φτάνουν οι μάχες»: Ο Ζελένσκι ζητά από τον Πούτιν να συναντηθούν και να λήξουν τον πόλεμο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε με ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν για την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Τι ζητάει και τι προτείνει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών
«Μυστική έκθεση» 04.06.26

ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας καλεί το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά». Και ζητά να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους.

Σύνταξη
Σοκαρισμένη η Ολλανδία από υπόθεση βιασμών τύπου Πελικό με τέσσερις συλλήψεις
Κόσμος 04.06.26

Σοκαρισμένη η Ολλανδία από υπόθεση βιασμών τύπου Πελικό με τέσσερις συλλήψεις

Οι ολλανδικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 8 άντρες ενώ μέχρι στιγμή έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα που νάρκωναν, βίαζαν και βιντεοσκοπούσαν άτομα του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντός τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνεχίζεται η σύγκρουση Ryanair και Fraport – «Σχεδιάζει να αυξήσει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας»
Σκληρή ανακοίνωση 04.06.26

Συνεχίζεται η σύγκρουση Ryanair και Fraport – «Σχεδιάζει να αυξήσει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας»

Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις των συμβάσεων παραχώρησης και της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια

Σύνταξη
ΕΕ: To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας – Ο ρόλος της Κύπρου
Κόσμος 04.06.26

To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - Ο ρόλος της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν μπλοκαριστεί από την Ουγγαρία. Το έντονο παρασκήνιο άρσης του βέτο.

Σύνταξη
Εκπαιδευτικοί: Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο – Ο αριθμός «καμπανάκι»
Τα στοιχεία 04.06.26

Εκπαιδευτικοί σε απόγνωση - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο - Ο αριθμός «καμπανάκι»

Εκπαιδευτικοί σε τροχιά… εξόδου. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αντανακλά μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Χαμηλοί μισθοί και κόστος στέγασης οι βασικοί λόγοι που απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες από τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα
Νέα έρευνα 04.06.26

Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα

Αν όλα τα SUV αποτελούσαν μια χώρα, θα ήταν μία από τις πέντε μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO₂ στον κόσμο - Τι προβλέπει το πλαίσιο «Αvoid - Shift - Improve»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»
On Field 04.06.26

Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»

Η αγγλική ιστοσελίδα Goal.com έκανε αφιέρωμα στον 23χρονο άσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναφέροντας πως τα «λιοντάρια» στηρίζουν πολλά πάνω του για κατάκτηση του Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»
40 δευτερόλεπτα 04.06.26

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ - «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Από τη Ν. Ιωνία 04.06.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

Σύνταξη
Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

Σύνταξη
Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Αλλαγή σκηνικού 04.06.26

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό
Μπάσκετ 04.06.26

Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος «έβγαλαν» μέρος του προγράμματος την Πέμπτη (4/6) και μένει να δούμε αν θα τεθούν στη διάθεση του Αταμάν για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL την Παρασκευή.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies