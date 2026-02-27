Βρετανοί ακτιβιστές κατεβαίνουν στους δρόμους την Παρασκευή και το Σάββατο διαμαρτυρόμενοι για τον πυρετό κατασκευής data center που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι διαδηλώσεις που οργανώνει η περιβαλλοντική οργάνωση Global Action Plan είναι μέρος ενός ευρύτερου κύματος διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις της ΑΙ σε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και χώρο.

«Η ανεξέλεγκτη κατασκευή υπερκλιμακούμενων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης από τις Big Tech θέτει σε κίνδυνο τους κλιματικούς στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου» δήλωσε ο Όλιβερ Χλεις, επικεφαλής εκστρατειών της οργάνωσης.

Μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αναμένεται να είναι η «Πορεία κατά των Μηχανών» έξω από τα γραφεία της OpenAI το Σάββατο.

Περίπου 450 κέντρα δεδομένων υπολογίζεται ότι λειτουργούσαν στη Βρετανία τον Νοέμβριο του 2024, αν και στη χώρα δεν υπάρχει επίσημος ορισμός και στοιχεία για τον αριθμό τους.

Ακόμα 140 κέντρα δεδομένων περιμένουν στην ουρά για τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο, κάτι που θα απαιτούσε ισχύ 50 gigawatt, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Συγκριτικά, η μέγιστη ζήτηση στις 11 Φεβρουαρίου περιοριζόταν στα 45 GW.

Τον Ιανουάριο, η OpenAI υποσχέθηκε ότι θα δημιουργήσει κοινοτικά σχέδια για κάθε περιοχή όπου θα κατασκευάσει data center στο πλαίσιο του προγράμματος Stargate, μια πρωτοβουλία 500 δισ. δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Έκκληση για μορατόριουμ

Η OpenAI και άλλες εταιρείες σχεδιάζουν επίσης δικούς τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς λόγω της αδυναμίας των δικτύων ηλεκτροδότησης να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση.

Το σχέδιο κατασκευής data center στο Χέιβερινγκ του ανατολικού Λονδίνου είναι «εντελώς ακατάλληλα σε μια ημιαγροτική περιοχή Πράσινης Ζώνης» δήλωσε ο Ίαν Πάιρι, τοπικός συντονιστής της οργάνωσης Friends of the Earth, προειδοποιώντας για την απώλεια γεωργικών εκτάσεων.

Αντιδράσεις προκαλεί και το σχέδιο κατασκευής κέντρου δεδομένων στο Μπάκιγχαμσαϊρ, το οποίο εγκρίθηκε με ταχείες διαδικασίες σε βάρος της τοπικής κοινότητας, όπως δήλωσε ο Λι Τάγκγουντ, συνεπικεφαλής τοπικής οργάνωσης.

«Υποστηρίζουμε, επομένως, την επιβολή μορατόριουμ σε κάθε μελλοντική ανάπτυξη υπερκλιμακούμενων κέντρων δεδομένων, εκτός εάν και έως ότου υπάρξει τεκμηριωμένη συζήτηση, δημόσια έρευνα και ένα ουσιαστικό, σχεδιασμένο από την κοινότητα πλαίσιο συμμετοχής που να διασφαλίζει την κυριότητα της διαδικασίας από εκείνους που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν» δήλωσε.