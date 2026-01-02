science
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02 Ιανουαρίου 2026 | 11:01

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Spotlight

Με φόντο τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές υποδομές, αλλά και τη στρατηγική επιδίωξη της Ελλάδας να εδραιωθεί ως περιφερειακός κόμβος τεχνολογίας και δεδομένων, οι διαδικασίες για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον τομέα των κέντρων δεδομένων αρχίζουν να επιταχύνονται. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ακόμη βήμα καταγράφεται στην Ανατολική Αττική, καθώς προσφάτως η Περιφέρεια Αττικής έδωσε το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη ενός μεγάλου data center.

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός έργου αρχικού προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το Data Center Olive, το οποίο χωροθετείται σε έκταση 62,3 στρεμμάτων στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και αναπτύσσεται από την εταιρεία «ΓΚΡΕΚΟ ΜΙ».

Ένα ενιαίο οικοσύστημα data centers

Η λειτουργία του δεν αντιμετωπίζεται ως απομονωμένη υποδομή, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα εγκαταστάσεων που θα συγκροτήσουν το ελληνικό «οικοσύστημα» data centers, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Την ίδια στιγμή, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται και άλλες αντίστοιχες επενδύσεις, σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης.

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς data centers στη χώρα εκτιμάται σε λίγες δεκάδες μεγαβάτ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μελέτη που πέρασε από τον έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, το συνολικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα data centers στην Αττική προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας με σαφήνεια το έντονο ενδιαφέρον διεθνών τεχνολογικών κολοσσών για επενδύσεις στη χώρα.

Οι επενδύσεις στην Ανατολική Αττική

Σε αυτό το ταχύτατα αναπτυσσόμενο τοπίο, ξεχωρίζει και η επένδυση του κέντρου δεδομένων Hermes – B της γαλλικής DATA4 στην Παιανία, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης data centers στην Ανατολική Αττική. Πρόκειται για επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία, στη δεύτερη φάση της, θα μπορούσε να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Το έργο αναπτύσσεται σε έκταση άνω των 75 στρεμμάτων και προβλέπει τη δημιουργία τριών κέντρων δεδομένων συνολικής ισχύος 90 μεγαβάτ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τις αρχές του 2027.

Την ίδια ώρα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η επένδυση του κέντρου δεδομένων της Microsoft, η οποία προωθείται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου «Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Το έργο εντάσσεται στο επενδυτικό σχέδιο «Investment In Data Centers In Greece» του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ). Το συγκεκριμένο data center θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου συμπλέγματος συνολικής έκτασης περίπου 85 στρεμμάτων, το οποίο σχεδιάζει η Microsoft στην Ανατολική Αττική, με συνολική ισχύ 25 MW και στόχο ολοκλήρωσης το 2028.

Στο ίδιο γεωγραφικό τόξο χωροθετούνται και άλλες σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο, όπως το “Data in Scale” της κοινοπραξίας που αποτελείται από την αραβικών συμφερόντων DAMAC (55%) και τη ΔΕΗ (45%). Η πρώτη φάση της επένδυσης, ύψους 150 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει υποδομή ισχύος 12,5 MW, με προοπτική επέκτασης στα 25 MW. Στην Αττική δραστηριοποιείται επίσης η αμερικανική Digital Realty, η οποία διαθέτει ήδη τρία κέντρα δεδομένων στην Αττική και ένα ακόμη στην Κρήτη.

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων, τα οποία με τη σειρά τους αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού (EPA)

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων, τα οποία με τη σειρά τους αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού (EPA)

Η ενεργειακή πρόκληση των data centers

Ωστόσο, αυτή η εκρηκτική εξάπλωση των data centers, σε συνδυασμό με την ταχεία διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής οικονομίας, δημιουργεί πρωτόγνωρες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς data centers στη χώρα εκτιμάται σε λίγες δεκάδες μεγαβάτ. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον υλοποιηθούν τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη ή στα σκαριά, η δυναμικότητα αυτή αναμένεται να πολλαπλασιαστεί, ξεπερνώντας πριν το τέλος της δεκαετίας το 1 GW.

«Πίσω από τον μετρητή»: η στρατηγική απάντηση

Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το μεγάλο στοίχημα είναι η προσαρμογή χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω το ήδη πιεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης προκρίνει την ανάπτυξη μεγάλων, ενεργειακά αυτόνομων υποδομών, οι οποίες θα λειτουργούν «πίσω από τον μετρητή», όπως η σχεδιαζόμενη επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Εκεί, η ΔΕΗ προχωρά στον σχεδιασμό ενός Mega Data Center ισχύος 300 MW, με δυνατότητα επέκτασης σε Giga Data Center ισχύος 1.000 MW. Το έργο προβλέπεται να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες μέσω τοπικής παραγωγής καθαρής ενέργειας, χωρίς άμεση εξάρτηση από το εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης. Ήδη, η επιχείρηση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με hyperscalers, καθώς για να προχωρήσει η επένδυση θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας.

Το βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης «πίσω από τον μετρητή» έγκειται στο γεγονός ότι δεν επιβαρύνει το εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης, καθώς δεν απαιτεί την κατασκευή νέων γραμμών, υποσταθμών ή δαπανηρών αναβαθμίσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της πλεονάζουσας πράσινης ενέργειας, η οποία σήμερα συχνά περικόπτεται λόγω περιορισμών του δικτύου.

Η υδροβόρα διάσταση των data centers

Πέραν όμως της υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τα data centers είναι και ιδιαιτέρως υδροβόρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει, μέσω του μεγάλου έργου αναβάθμισης της Ψυτάλλειας «Ψυτάλλεια 3.0», να παράγει σημαντικές ποσότητες ανακυκλωμένου νερού για βιομηχανική χρήση. Ένα μεγάλο data center μπορεί να καταναλώνει από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως, ιδίως σε θερμά κλίματα όπως της Ελλάδας, καθώς το νερό χρησιμοποιείται κυρίως για την ψύξη των servers μέσω πύργων ψύξης και εξατμιστικών συστημάτων.

Αντιδράσεις και προσφυγές στο ΣτΕ

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη των data centers δεν εξελίσσεται χωρίς εντάσεις. Οι μεγάλες προκλήσεις που συνοδεύουν την εγκατάστασή τους έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Κάτοικοι και φορείς από την Ανατολική Αττική έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με βασικό αίτημα την εκπόνηση συνδυαστικών μελετών για τις σωρευτικές επιπτώσεις των προγραμματισμένων εγκαταστάσεων, καθώς και την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχίες για συνεχή θόρυβο, επιβάρυνση του μικροκλίματος, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και υδάτων, αλλά και για αποσπασματικές αδειοδοτήσεις που, όπως υποστηρίζουν, παρακάμπτουν τη θεσμική διαβούλευση και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Business
Optima Bank: Καταλύτες, αποτιμήσεις και ρίσκα στο προσκήνιο για το ΧΑ το 2026

Optima Bank: Καταλύτες, αποτιμήσεις και ρίσκα στο προσκήνιο για το ΧΑ το 2026

inWellness
inTown
Stream science
Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Χειμερινός καύσωνας 30.12.25

Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» – Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
ΗΠΑ 02.01.26

«Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων

«Ακραίο σοσιαλιστή» χαρακτήρισε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
NBA 02.01.26

Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Ντένβερ Νάγκετς, αφού όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σύνταξη
Shops Closed on January 2, Banks Remain Open
English edition 02.01.26

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open

Although January 2 is not an official public holiday, most retail stores across Greece are closed for annual inventory checks, while banks operate as normal and supermarket schedules vary

Σύνταξη
Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Τραγωδία 02.01.26

Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα του 23χρονου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες

Σύνταξη
Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 02.01.26

Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις

Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών

Σύνταξη
Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Τι άλλαξε; 02.01.26

Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Τι άλλαξε και μέσα στο 2025 οι Ρώσοι κατάφεραν ότι -φαίνεται πως- δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια: Αποφασιστικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι
Καταγγελία ΠΟΕΕΤ 02.01.26

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας μάταια την καταβολή του δώρου και επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο