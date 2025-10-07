Χρυσές συμφωνίες 1 τρισ. δολαρίων για την OpenAI – Σχεδιάζει data center με ισχύ όσο 20 αντιδραστήρες

Συμφωνίες περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων έχει υπογράψει η OpenAI φέτος εστιάζοντας στην υπολογιστική ισχύ για τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της. Τα πενιχρά έσοδά της ωστόσο εγείρουν ερωτήματα για το πώς μπορεί να ανταπεξέλθει.

Η πρόσφατη συμφωνία με τον κατασκευαστή τσιπ AMD έρχεται μετά από παρόμοιες συμφωνίες με την Nvidia, την Oracle και την CoreWeave, καθώς η OpenAI προσπαθεί να βρει την υπολογιστική ισχύ που πιστεύει ότι θα χρειαστεί για να λειτουργήσει υπηρεσίες όπως το ChatGPT.

Οι συμφωνίες της OpenAI

Οι συγκεκριμένες συμπράξεις θα δώσουν στην OpenAI πρόσβαση σε περισσότερα από 20 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος, περίπου ισοδύναμη με την ισχύ από 20 πυρηνικούς αντιδραστήρες, κατά την επόμενη δεκαετία.

Κάθε 1 GW υπολογιστικής ισχύος AI κοστίζει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια για ανάπτυξη σε σημερινές τιμές, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της OpenAI, καθιστώντας το συνολικό κόστος περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

«Η OpenAI δεν είναι σε θέση να αναλάβει καμία από αυτές τις δεσμεύσεις», εξήγησεστους Financial Times ο Γκιλ Λουρία, αναλυτής στην DA Davidson, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να χάσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Αλόγιστη σπατάλη;

Η OpenAI δαπανά χρήματα σε υποδομές, τσιπ και ταλέντα, χωρίς να έχει ούτε κατά διάνοια το κεφάλαιο που απαιτείται για τη χρηματοδότηση αυτών των μεγαλεπήβολων σχεδίων.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης κυκλικές ρυθμίσεις μεταξύ της πιο πολύτιμης νεοσύστατης επιχείρησης στον κόσμο και των συνεργατών της, καθώς και πολύπλοκους όρους χρηματοδότησης που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί.

Οι συνεργασίες της με την Nvidia και την AMD θα μπορούσαν να κοστίσουν έως και 500 δισεκατομμύρια και 300 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times. Και οι δύο περιλαμβάνουν κίνητρα που θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν την OpenAI να πληρώσει για τα τσιπ που αγοράζει.

Ο αντιληπτός πιστωτικός κίνδυνος της νεοσύστατης επιχείρησης έχει προκαλέσει ανησυχία

Η συμφωνία της Oracle θα κοστίσει στην OpenAI άλλα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο όμιλος κέντρων δεδομένων CoreWeave έχει αποκαλύψει συμφωνίες με την OpenAI αξίας άνω των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η OpenAI ξεκίνησε επίσης μια πρωτοβουλία με την SoftBank, την Oracle και άλλους τον Ιανουάριο, γνωστή ως Stargate, η οποία δεσμεύτηκε να επενδύσει έως και 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές στις ΗΠΑ για την OpenAI. Δεν είναι σαφές πώς οι συμφωνίες της Nvidia και της AMD θα ενταχθούν στα σχέδια της Stargate.

Η OpenAI έχει εξασφαλίσει σημαντικά οικονομικά κίνητρα από τους προμηθευτές της σε αντάλλαγμα για τις αγορές τσιπ.

Η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI την επόμενη δεκαετία, παρέχοντας μετρητά που η OpenAI μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει τσιπ της Nvidia για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η AMD θα δώσει στην OpenAI εντάλματα αγοράς που της δίνουν το δικαίωμα να αγοράσει έως και το 10% της εταιρείας για μόλις ένα σεντ ανά μετοχή, ανάλογα με το αν το έργο τους θα πετύχει συγκεκριμένους στόχους.

Η αξία των μετοχών της AMD ήταν σχεδόν 204 δολάρια όταν έκλεισαν οι αγορές τη Δευτέρα. Εάν συνεχίσουν να αυξάνονται, η OpenAI θα μπορούσε να πουλήσει τις μετοχές της για να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες της για τα τσιπ της AMD.

Οι συμφωνίες με την OpenAI έχουν επίσης δώσει άμεση οικονομική ώθηση στους συνεργάτες της νεοσύστατης επιχείρησης με την αξία της Oracle να αυξάνεται κατά 244 δισεκατομμύρια δολάρια και τις μετοχές της AMD να αυξάνονται σχεδόν 24% τη Δευτέρα, προσθέτοντας 63 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγοραία αξία.

Η φούσκα της ΑΙ

Οι κυκλικές σχέσεις τους έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για μια φούσκα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια εποχή που οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι δαπάνες για κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της, η OpenAI έχει συγκεντρώσει τεράστια ποσά μετοχικού κεφαλαίου και έχει αρχίσει να αξιοποιεί τις αγορές χρέους. Εξασφάλισε τραπεζικό χρέος 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και έχει συγκεντρώσει περίπου 47 δισεκατομμύρια δολάρια από συμφωνίες επιχειρηματικών κεφαλαίων τους τελευταίους 12 μήνες.

Η εταιρεία η οποία αποτιμάται στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια αυτόν τον μήνα, ετοιμάζεται επίσης να συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος για τη χρηματοδότηση υποδομών, δήλωσαν πηγές στους FT.

Ο αντιληπτός πιστωτικός κίνδυνος της νεοσύστατης επιχείρησης έχει προκαλέσει ανησυχία. Η Moody’s επεσήμανε πόσο μεγάλο μέρος της μελλοντικής επιχείρησης κέντρων δεδομένων της Oracle βασίζεται στην OpenAI και την μη αποδεδειγμένη πορεία της προς την κερδοφορία.

Η συμφωνία της με την Nvidia είναι πιθανό να βοηθήσει τους επενδυτές να νιώσουν πιο άνετα με τη λήψη μεγάλων δανείων.

Πέρα από την υποστήριξη της Nvidia, οι συνεργάτες και οι επενδυτές της OpenAI έχουν πιστέψει στις υποσχέσεις της για μελλοντική ανάπτυξη και πορεία προς την κερδοφορία.

Η OpenAI αναμένει να πολλαπλασιάσει τα έσοδά της από το τρέχον επίπεδο των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κερδοφορία «δεν ήταν στις 10 κορυφαίες ανησυχίες μου», καθώς θεωρεί βέβαιη την επιτυχία.

Η OpenAI και ο αυξανόμενος αριθμός συνεργατών της στοιχηματίζουν ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται εκθετικά. Εάν η ανάπτυξη σταθεροποιηθεί ή ακόμα και επιβραδυνθεί, ο ενθουσιασμός των επενδυτών θα μπορούσε γρήγορα να κλονιστεί.

Πηγή: OT.gr